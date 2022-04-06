Казанская префектура «Старый город» объявила сбор гуманитарной помощи беженцам из Донбасса и с Украины

Фото: Максим Платонов

Казанская префектура «Старый город» объявила сбор гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Донбасса и с Украины. Пункт приема расположен по улице Шигабутдина Марджани, 40/1.

Принимаются: одежда, обувь, стиральный порошок, мыло кусковое, шампуни, гели для душа, зубная паста и щетки, расчески для волос, полотенца, подгузники и пеленки, товары по уходу за детьми, бытовые предметы, включая тазы, а также корма для животных.

Фото: Максим Платонов

Пункт приема гуманитарной помощи работает с 9.00 до 18.00. Задать вопросы можно по телефону: 8 (843) 221-49-83.

Поезд с вынужденными переселенцами из Донбасса и с Украины прибыл в Казань в пятницу, 1 апреля. Всего приехали 502 человека, в том числе 99 детей. Каждого прибывшего индивидуально сопровождали волонтеры и сотрудники МЧС. А в воскресенье в город приехали еще почти 500 беженцев из Донбасса.



Диана Жиленкова