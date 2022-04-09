Опрос предпринимателей: как вы оцениваете меры поддержки бизнеса в условиях санкций?

Из-за ухода крупных иностранных IT-компаний без работы остаются высоко квалифицированные специалисты, прежде всего, разработчики. Мы намерены привлекать их в свою команду. И в этом нам очень поможет кредит с максимальной ставкой в размере 3% в рамках мер по поддержки IT-отрасли.

Усилив команду мы сможем решить серьезную проблему, с которой столкнулись наши клиенты, существующие и потенциальные. Эта проблема связана с уходом SAP, Microsoft и других. К слову, некоторые компании внедряли эти продукты, поскольку без них невозможен успешный выход на IPO. А теперь перед ними серьезная проблема — поддержка внедренных IT-систем. Мы рассчитываем на получение гранта на разработку решений для оптимизации бизнеса, функционал которых позволит отечественным компаниям пищевой промышленности, насколько это возможно, безболезненно пережить расставание с SAP, CSB.

Впрочем, ни нам, ни нашим клиентам не помешает поддержка деятельности по внедрению и развитию уже успешно работающей во многих компаниях нашей системы прослеживаемости. Среди прочего наша система позволяет осуществлять попроцесный подсчет себестоимости (ABC-костинг). В условиях волатильности рынка сырья, ГСМ и т. п. компаниям пищевой отрасли да и не только им необходимо оперативно получать отчеты о финансовых результатах деятельности, чтобы оперативно реагировать на конъюнктуру рынка. ABC-костинг позволяет в реальном времени собирать и анализировать показатели эффективности бизнеса, грамотно выстраивать ценовую политику, планировать свою деятельность, оперативно и эффективно реагировать на новые вызовы.