Опрос предпринимателей: как вы оцениваете меры поддержки бизнеса в условиях санкций?
В России подготовили очередной пакет мер поддержки бизнеса в условиях западных санкций, часть мер правительство утвердило еще в марте. Среди них: мораторий на проверки со стороны госорганов, продление сроков уплаты налогов, льготное кредитование МСБ, отказ от штрафов при срыве сроков госконтрактов, компенсации на использование системы быстрых платежей (СБП) и другие.
Дополнительные меры поддержки получили IT-компании, фармацевтическая и медицинская промышленность. С апреля готовится пакет антикризисных мер для туристической и строительной отраслей, а также производителей электроники.
Мы поинтересовались у руководителей и собственников компаний, достаточно ли предложенных мер и в каких еще мерах поддержки нуждается их бизнес и отрасль в целом.
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Айдар Гузаиров основатель и генеральный директор ГК Innostage
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Меры государственной поддержки сегодня жизненно нужны отрасли технологий. По сути, перед государством появилась задача в кратчайшие сроки обеспечить независимость от иностранных решений. По сути, предстоит консолидировать и полностью перестроить целую отрасль. Для примера, в российских компаниях сегодня, по нашей оценке, на одно российское решение приходится два иностранных. Для того чтобы заместить такой объем, необходимы условия, и предложенные государством меры — хороший первый шаг в этом направлении.
Я думаю, существующие меры поддержки будут не последними. Уже сейчас новый план финансовой поддержки разработки отечественных решений в сфере кибербезопасности прорабатывается в Минцифры. Он разрабатывается с привлечением крупных компаний, поэтому будет релевантным для отрасли. Обсуждается, в частности, прямая финансовая поддержка тестов на проникновение в информационные системы и вознаграждение за обнаружение уязвимостей.
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Александр Андросов основатель и генеральный директор компании «Призма Пик»
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Из-за ухода крупных иностранных IT-компаний без работы остаются высоко квалифицированные специалисты, прежде всего, разработчики. Мы намерены привлекать их в свою команду. И в этом нам очень поможет кредит с максимальной ставкой в размере 3% в рамках мер по поддержки IT-отрасли.
Усилив команду мы сможем решить серьезную проблему, с которой столкнулись наши клиенты, существующие и потенциальные. Эта проблема связана с уходом SAP, Microsoft и других. К слову, некоторые компании внедряли эти продукты, поскольку без них невозможен успешный выход на IPO. А теперь перед ними серьезная проблема — поддержка внедренных IT-систем. Мы рассчитываем на получение гранта на разработку решений для оптимизации бизнеса, функционал которых позволит отечественным компаниям пищевой промышленности, насколько это возможно, безболезненно пережить расставание с SAP, CSB.
Впрочем, ни нам, ни нашим клиентам не помешает поддержка деятельности по внедрению и развитию уже успешно работающей во многих компаниях нашей системы прослеживаемости. Среди прочего наша система позволяет осуществлять попроцесный подсчет себестоимости (ABC-костинг). В условиях волатильности рынка сырья, ГСМ и т. п. компаниям пищевой отрасли да и не только им необходимо оперативно получать отчеты о финансовых результатах деятельности, чтобы оперативно реагировать на конъюнктуру рынка. ABC-костинг позволяет в реальном времени собирать и анализировать показатели эффективности бизнеса, грамотно выстраивать ценовую политику, планировать свою деятельность, оперативно и эффективно реагировать на новые вызовы.
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Игорь Сиротинин генеральный директор компании «Бипласт»
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В настоящий момент осуществляется активная поддержка всех отраслей экономики со стороны государства. Однако при этом недостаточно учитывается взаимосвязь предприятий среднего бизнеса с контрагентами, приостановившими деятельность или ушедшими из России. Мы считаем, что необходимо оказывать более фокусную поддержку со стороны государства таким предприятиям , в том числе за счет привлечения к госзакупкам и госзаказу.
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Галина Ахмерова основательница мобильного приложения по профориентации Round
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Российской экономике сейчас нелегко, тем не менее рынок не останавливается. Предпринимателям и владельцам бизнеса стоит объединиться и действовать вместе в духе совместного партнерства, а не конкуренции.
Также хочется, чтобы сейчас наступило время синергии между государством и бизнесом. Например, наш проект Round совместно с правительством РТ проводит профориентационный фестиваль PROинтерес: это возможность как для подростков, так и для компаний.
Бизнесу важно вместе работать с подрастающим поколением, молодежью и объединять их вокруг правильных идей, доносить созидательные настроения. Мы можем вовлекать их в разработку новых продуктов и услуг особенно сейчас, перед бумом российских брендов в сфере легкой и сельскохозяйственной промышленности. Важно использовать творческий, креативный потенциал подростков и воплощать его в жизнь. Результатом могут стать новые инициативы в формате дети-детям.
Нужно также оказывать максимальное содействие интеграции молодежи через стажировки в экономику страны. Тогда они перестанут быть просто наблюдателями и станут участниками процесса. Государство в этом деле может стать посредником и помогать как минимум информационно.
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Ильдар Ситдиков директор ООО «Ягодная долина»
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Я и мои коллеги нуждаемся в сезонном финансировании, а банки навязывают дополнительные условия, такие как страхование жизни, каско на залоговые машины и прочие комиссии. В итоге кредит дают, но за счет комиссии ты платишь до двух раз больше ставки Минсельхоза. Это минус банкам. Цены на удобрения превысили все рекорды. Прогнозирую что цены на продукты будут очень высокими в этом году.
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Марат Бинеев генеральный директор ООО «Приволжский завод химических реагентов»
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Для нашего производственного бизнеса кредиты не нужны. Сырье у нас отечественного производства, реализуется продукция также в пределах страны.
В целом же считаю, что поддержка отдельных предприятий и отраслей — не совсем верное решение. Оно вносит дисбаланс в предпринимательскую среду, где все изначально в одних условиях. А тут кому-то помогают, кому-то не помогают. Зачастую решение о выдаче льготного кредита или субсидии принимает отдельный банк или чиновник, и это неправильно.
Такую меру, как мораторий на банкротство, вообще считаю вредной. Фактически, она снимает ответственность за недобросовестное поведение контрагентов. К примеру, одно предприятие в рамках договора оказало другому услугу, а денег за нее не получило. Подало в суд, получило решение о взыскании задолженности в свою пользу, а в действие его привести не может. Раньше в отношении должника можно было запустить процедуру банкротства. А теперь недобросовестный контрагент не возвращает долг и управы на него нет. По задумке, такая мера должна была снизить экономическую напряженность, но на деле может создать очень много проблем честным предпринимателям.
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