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Жители Казани скупили сахар на сельхозярмарках до 6 утра

13:58, 09.04.2022 3
Жители Казани скупили сахар на сельхозярмарках до 6 утра
Фото: realnoevremya.ru

Посетители субботних сельскохозяйственных ярмарок в Казани скупили сахар ранним утром — очередь начали занимать в 5 утра, к 6 утра сахара уже не было, сообщает «Татарстан-24».

Ажиотаж на ярмарках в столице Татарстана наблюдался также на молочную продукцию и овощи. Фермеры продавали огурцы по 60 рублей за килограмм, помидоры можно было купить по цене 110 рублей за килограмм.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на совещании в Доме правительства РТ на прошлой неделе сообщал, что в Татарстане объемы розничных продаж продуктов длительного хранения снижаются.

Маргарита Головатенко
ОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан

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