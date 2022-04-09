Жители Казани скупили сахар на сельхозярмарках до 6 утра

Посетители субботних сельскохозяйственных ярмарок в Казани скупили сахар ранним утром — очередь начали занимать в 5 утра, к 6 утра сахара уже не было, сообщает «Татарстан-24».



Ажиотаж на ярмарках в столице Татарстана наблюдался также на молочную продукцию и овощи. Фермеры продавали огурцы по 60 рублей за килограмм, помидоры можно было купить по цене 110 рублей за килограмм.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на совещании в Доме правительства РТ на прошлой неделе сообщал, что в Татарстане объемы розничных продаж продуктов длительного хранения снижаются.

Маргарита Головатенко