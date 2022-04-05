Как в Набережных Челнах разместились вынужденные переселенцы из Мариуполя — видео

В эти выходные в Набережные Челны прибыли вынужденные переселенцы с Мариуполя. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

197 человек разместили в санатории «Жемчужина», в общежитиях КАМАЗа разместились 100 человек. В числе переселенцев — 56 детей. Дети школьного возраста будут учиться в гимназии №14.

Мэр Челнов Наиль Магдеев предложил депутатам городского совета взять шефство над приехавшими семьями.

В минувшее воскресенье в Казань прибыли еще почти 500 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Первый поезд с вынужденными переселенцами, большая часть которых эвакуировались из освобожденных территорий Мариуполя, приехал в столицу Татарстана 1 апреля.



Татьяна Леухина