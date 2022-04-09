Минобороны: Киев готовит новую провокацию для обвинения России в массовых убийствах в Ирпене

Сотрудники СБУ собираются привезти в подвал одного из зданий города тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей

СБУ планирует снять постановочное видео убийства российских военных



Министерство обороны России сообщило, что Киев готовит очередную провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах — на это раз в Ирпене Киевской области. По данным МО, сотрудники СБУ собираются привезти в подвал одного из зданий города тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей, а затем в Пуща-Водицком лесном массиве организовать постановку со стрельбой и «уничтожением» якобы «российской разведывательной группы», прибывшей «для убийства свидетелей военных преступлений России».

— При этом в качестве «бесспорных доказательств» в лесу будут представлены тела ранее убитых националистами под пытками пленных российских военнослужащих, — отметил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что российские Вооруженные силы покинули Ирпень более недели назад, а постановка, о которой идет речь выше, запланирована для последующего распространения видеоматериалов через западные СМИ.

6 апреля Минобороны заявило сразу о двух провокациях:

Украинские националисты обстреляли населенный пункт Дергачи Харьковской области, после чего произвели видеосъемку разрушенных зданий и «многочисленных погибших» для передачи западным СМИ. В данной акции участвовали представители западных информационных агентств, руководство осуществлялось военнослужащими 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ. При этом всем участникам постановочных съемок из числа мирных жителей выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов, сообщили в МО.

Спецслужбы также планируют крупную провокацию с использованием отравляющих веществ. По данным Минобороны, в Харьковской области хотят взорвать хранилище со 120 тоннами хлора, чтобы обвинить Россию в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей.

Вчера в Минобороны заявили, что ракетный удар по железнодорожному вокзалу города Краматорска в Донецкой области тоже является провокацией и никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорске у российских Вооруженных сил не было и не планировалось». Минобороны России обратило внимание, что на месте происшествия обнаружили обломки тактической ракеты «Точка-У», которую применяет только Украина. Именно ею 14 марта 19-я отдельная ракетная бригада ВСУ нанесла удар по центру Донецка.

В Полтавской области уничтожили склад с авиационными средствами поражения

Также Минобороны доложило о ходе специальной военной операции на Украине. Так, в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад боеприпасов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Новомосковск Днепропетровской области.

Тем временем в Полтавской области на военном аэродроме Миргород уничтожены выявленные в ходе воздушной разведки истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения. Еще было сбито четыре беспилотника — в районах населенных пунктов Белогорка, Красногоровка и Крутая Балка.

Авиация поразила 85 военных объектов Украины, среди которых два пункта управления, три установки реактивных систем залпового огня, четыре самоходных артиллерийских орудия, полевой склад боеприпасов с пунктом боепитания, два склада материально-технического обеспечения, а также четыре опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники.

Фото: скриншот видео Минобороны

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 127 самолетов, 98 вертолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 2031 танк и другие боевые бронированные машины, 228 установок реактивных систем залпового огня, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1932 единицы специальной военной автомобильной техники.

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