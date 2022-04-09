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Минобороны: Киев готовит новую провокацию для обвинения России в массовых убийствах в Ирпене

11:28, 09.04.2022 Сюжет: Военная операция на Украине: только проверенная информация

Сотрудники СБУ собираются привезти в подвал одного из зданий города тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей

Минобороны: Киев готовит новую провокацию для обвинения России в массовых убийствах в Ирпене
Фото: flickr.com

СБУ планирует снять постановочное видео убийства российских военных

Министерство обороны России сообщило, что Киев готовит очередную провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах — на это раз в Ирпене Киевской области. По данным МО, сотрудники СБУ собираются привезти в подвал одного из зданий города тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей, а затем в Пуща-Водицком лесном массиве организовать постановку со стрельбой и «уничтожением» якобы «российской разведывательной группы», прибывшей «для убийства свидетелей военных преступлений России».

— При этом в качестве «бесспорных доказательств» в лесу будут представлены тела ранее убитых националистами под пытками пленных российских военнослужащих, — отметил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что российские Вооруженные силы покинули Ирпень более недели назад, а постановка, о которой идет речь выше, запланирована для последующего распространения видеоматериалов через западные СМИ.

6 апреля Минобороны заявило сразу о двух провокациях:

  • Украинские националисты обстреляли населенный пункт Дергачи Харьковской области, после чего произвели видеосъемку разрушенных зданий и «многочисленных погибших» для передачи западным СМИ. В данной акции участвовали представители западных информационных агентств, руководство осуществлялось военнослужащими 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ. При этом всем участникам постановочных съемок из числа мирных жителей выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов, сообщили в МО.
  • Спецслужбы также планируют крупную провокацию с использованием отравляющих веществ. По данным Минобороны, в Харьковской области хотят взорвать хранилище со 120 тоннами хлора, чтобы обвинить Россию в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей.

Вчера в Минобороны заявили, что ракетный удар по железнодорожному вокзалу города Краматорска в Донецкой области тоже является провокацией и никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорске у российских Вооруженных сил не было и не планировалось». Минобороны России обратило внимание, что на месте происшествия обнаружили обломки тактической ракеты «Точка-У», которую применяет только Украина. Именно ею 14 марта 19-я отдельная ракетная бригада ВСУ нанесла удар по центру Донецка.

В Полтавской области уничтожили склад с авиационными средствами поражения

Также Минобороны доложило о ходе специальной военной операции на Украине. Так, в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад боеприпасов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Новомосковск Днепропетровской области.

Тем временем в Полтавской области на военном аэродроме Миргород уничтожены выявленные в ходе воздушной разведки истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения. Еще было сбито четыре беспилотника — в районах населенных пунктов Белогорка, Красногоровка и Крутая Балка.

Авиация поразила 85 военных объектов Украины, среди которых два пункта управления, три установки реактивных систем залпового огня, четыре самоходных артиллерийских орудия, полевой склад боеприпасов с пунктом боепитания, два склада материально-технического обеспечения, а также четыре опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники.

Фото: скриншот видео Минобороны

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 127 самолетов, 98 вертолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 2031 танк и другие боевые бронированные машины, 228 установок реактивных систем залпового огня, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1932 единицы специальной военной автомобильной техники.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Пинегина
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