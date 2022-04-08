Гид по улице Толстого в Казани: художники и благородные девицы

Прогулки по Институтской улице, часть вторая

Фото: Художественная школа, 1910-е годы / pastvu.com

«Реальное время» продолжает изучать историческую часть города, район, где жили мещане, студенты, священники, промышленники, ученые. Мы изучили улицы Ульянова-Ленина, Муштари, Гоголя, Жуковского, Малую Красную и прошли половину улицы Толстого. Сегодня вторая часть по территории, которая до 1929 года носила Институтской и Односторонки Арского поля.

Казанское художественное училище имени Фешина (улица Толстого, 10)

Казанскую художественную школу открыли в 1895 году, Николай Фешин поступил тогда же, а в 1909-1918 годы он здесь преподавал. В 1919 году школу превратили в Казанский художественно-технический институт, также здесь размешался индустриальный техникум повышенного типа, который в 1929-м стал политехническим институтом. В 1941 году и вовсе сюда переехал Казанский авиационный институт. Художникам здание вернули в 2004 году.

Директором, строителем, архитектором здания в конце XIX века был Карл Мюфке, приехавший в Казань после учебы в Петербурге и путешествию по Европе. Благодаря появился этот огромный терем искусств, образец популярного в то время «русского стиля». Сейчас здание проходит этап реставрации, в частности, вероятно, вернут и оригинальный вариант третьего этаж со сплошным остеклением. В этом здании будущий автор дома Ушковой и крыла университета. познакомился с женой, с которой они проводили в школе спектакли, концерты, вечера. Венчалась чета в Варваринской церкви. Тогда это — самая окраина Казани.

Училище, 1950-е. Фото pastvu.com

Казанское хореографическое училище (улица Толстого, 25)

Дом для Сергея Марко, построенный в 1906 году. Его отец, купец Мильтиада Павлович (Панагиотович) жил на Гоголя, 4 (где сейчас находится Государственный симфонический оркестр РТ). Оба здания строил Степан Бечко-Друзин, женатый на сестре Дмитрия Екатерине. Сергей Марко чем-то примечательным не запомнился, был надворным советником, по одной из версии, после революции стал ревизором налогового управления, по другой — умер до восстания большевиков. История хореографического училища понятнее. Сначала в 1972 году появилось отделение на базе музыкального училища имени Аухадеева, которое отделилось от прародители в 1993 году.

Дом Киселёвского. Фото wikipedia.org

Дом, где жил Лев Толстой (улица Большая Красная, 68)

Жил недолго, в 1845-1846 годы. Двухэтажное здание в стиле позднего классицизма, построенное в это же время, принадлежало домовладельцу Платону Киселёвскому.

Писатель переехал сюда с Япеева c братьями Дмитрием и Сергеем, жили они в комнатах на антресолях. Лев Николаевич уехал весной, после экзаменов, чтобы поселиться в доме Петонди (ул. Дзержинского, 11/2). После этого через 13 лет антресоли стали третьим этажом, общий метраж здания увеличился, появились новые лестницы. Табличку о знаменитом жилье поставили в 1940-м. В 1982 году сюда въехал Татарский институт усовершенствования учителей, ныне — Институт развития образования РТ. Бюст писателю в сквере напротив установили в 1949-м.

Сельхозинститут, конец 1950-х. Фото pastvu.com

Казанский государственный аграрный университет (улица Карла Маркса, 65)

Коммерческое училище построили в 1907–1911 годах по проекту архитектора Дмитрия Разова. Архитектору было 23 года, проект выиграл на конкурсе. Процессом управлял инженер Павел Голышев. Также в 1911-1912 году архитектор Василий Трифонов возвел флигель с квартиром и кабинетом директора.

Элитное учебное заведение открылось в 1905 году, финансировали его купцы Василий Карякин (член III Государственной думы от Казанской губернии) и Яков Шамов (глава старообрядческой общины Казани). Активно сюда поступали татары из купцов и чиновников.

В 1919 году в здании разместился сельскохозяйственный факультет Казанского политехнического института, потом Институт сельского хозяйства и лесоводства. Он в 1930 году превратился в Казанский сельскохозяйственный институт. Стоит ли говорить, что татары в нем стали учиться еще больше, включая первого президента РТ Минтимера Шаймиева и деда автора этой статьи. Сейчас вуз называется Казанской государственной сельскохозяйственной академией.

Бактеорологическая клиника, начало XX века. Фото pastvu.com

Бактериологический институт (улица Большая Красная, 67)

Здание 1898 года от Льва Казимировича Хрщоновича. До 1925 года институт входил в состав Казанского Императорского университета. Сейчас это Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии в структуре Роспотребнадзора, которые изучает микроорганизмы, а также природно-очаговые, инфекционные и аллергические заболевания.

Пединститут, 1936 год. Фото pastvu.com

Казанское суворовское военное училище (улица Толстого, 14)

А когда-то — институт благородных девиц. Строили этот образец классической казарменной архитектуры в 1838-1841 годах Михаил Коринфский и Фома Петонди под присмотров городского архитектора Александра Песке. В 1936-м, по советской моде, к нему пристроили третий этаж, а также перестроено крыльцо (его снесли в 2017-м). До революции здесь находилось женское среднее учебное заведение. Название указывает, что средства были взяты из наследства вдовы полковника, помещицы Анны Родионовой, учредило его Ведомство вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны: а управляла им губернское дворянское собрание. Судьба у помещицы была печальной: мужа убили пугачевцы, она осталась без дома, с тремя детьми на руках. Екатерина II послала ей несколько бриллиантов, а поддержку оказывал губернатор и митрополит Вениамин. Родионова заработала на рыбных промыслах, смогла вернуть имение.

Перед постройкой инициаторам пришлось судиться с внуком, штабротмистром Лукой Родионовым и прочими родственниками десять лет. Сам дом Родионовой на нынешней Кремлевской отдали полиции, а нынешнее место принадлежало самой императрице Марии Фёдоровне. Учились в институте только девушки из дворянских семей.

После переворота в здание сначала обосновалась школа, потом Восточный педагогический институт, Казанский государственный педагогический институт, а нынешняя история с военным училищем началась в 1944-м.

Сад. Фото pastvu.com

В советское время гиды рассказывали, что среди родиновских воспитанниц была участница террористической «Народной воли» Вера Фигнер, сестра Льва Толстого Мария Николаевна и будущий майор ВЧК Вера Брауде.

Также за институтом скрывается Институтский сад, судя по открытами с видами оттуда, воспитанницы давали местным локациям названия вроде «Грот фей» и «Беседка вздохов».