Гид по улице Толстого в Казани: художники и благородные девицы
Прогулки по Институтской улице, часть вторая
«Реальное время» продолжает изучать историческую часть города, район, где жили мещане, студенты, священники, промышленники, ученые. Мы изучили улицы Ульянова-Ленина, Муштари, Гоголя, Жуковского, Малую Красную и прошли половину улицы Толстого. Сегодня вторая часть по территории, которая до 1929 года носила Институтской и Односторонки Арского поля.
Казанское художественное училище имени Фешина (улица Толстого, 10)
Казанскую художественную школу открыли в 1895 году, Николай Фешин поступил тогда же, а в 1909-1918 годы он здесь преподавал. В 1919 году школу превратили в Казанский художественно-технический институт, также здесь размешался индустриальный техникум повышенного типа, который в 1929-м стал политехническим институтом. В 1941 году и вовсе сюда переехал Казанский авиационный институт. Художникам здание вернули в 2004 году.
Директором, строителем, архитектором здания в конце XIX века был Карл Мюфке, приехавший в Казань после учебы в Петербурге и путешествию по Европе. Благодаря появился этот огромный терем искусств, образец популярного в то время «русского стиля». Сейчас здание проходит этап реставрации, в частности, вероятно, вернут и оригинальный вариант третьего этаж со сплошным остеклением. В этом здании будущий автор дома Ушковой и крыла университета. познакомился с женой, с которой они проводили в школе спектакли, концерты, вечера. Венчалась чета в Варваринской церкви. Тогда это — самая окраина Казани.
Казанское хореографическое училище (улица Толстого, 25)
Дом для Сергея Марко, построенный в 1906 году. Его отец, купец Мильтиада Павлович (Панагиотович) жил на Гоголя, 4 (где сейчас находится Государственный симфонический оркестр РТ). Оба здания строил Степан Бечко-Друзин, женатый на сестре Дмитрия Екатерине. Сергей Марко чем-то примечательным не запомнился, был надворным советником, по одной из версии, после революции стал ревизором налогового управления, по другой — умер до восстания большевиков. История хореографического училища понятнее. Сначала в 1972 году появилось отделение на базе музыкального училища имени Аухадеева, которое отделилось от прародители в 1993 году.
Дом, где жил Лев Толстой (улица Большая Красная, 68)
Жил недолго, в 1845-1846 годы. Двухэтажное здание в стиле позднего классицизма, построенное в это же время, принадлежало домовладельцу Платону Киселёвскому.
Писатель переехал сюда с Япеева c братьями Дмитрием и Сергеем, жили они в комнатах на антресолях. Лев Николаевич уехал весной, после экзаменов, чтобы поселиться в доме Петонди (ул. Дзержинского, 11/2). После этого через 13 лет антресоли стали третьим этажом, общий метраж здания увеличился, появились новые лестницы. Табличку о знаменитом жилье поставили в 1940-м. В 1982 году сюда въехал Татарский институт усовершенствования учителей, ныне — Институт развития образования РТ. Бюст писателю в сквере напротив установили в 1949-м.
Казанский государственный аграрный университет (улица Карла Маркса, 65)
Коммерческое училище построили в 1907–1911 годах по проекту архитектора Дмитрия Разова. Архитектору было 23 года, проект выиграл на конкурсе. Процессом управлял инженер Павел Голышев. Также в 1911-1912 году архитектор Василий Трифонов возвел флигель с квартиром и кабинетом директора.
Элитное учебное заведение открылось в 1905 году, финансировали его купцы Василий Карякин (член III Государственной думы от Казанской губернии) и Яков Шамов (глава старообрядческой общины Казани). Активно сюда поступали татары из купцов и чиновников.
В 1919 году в здании разместился сельскохозяйственный факультет Казанского политехнического института, потом Институт сельского хозяйства и лесоводства. Он в 1930 году превратился в Казанский сельскохозяйственный институт. Стоит ли говорить, что татары в нем стали учиться еще больше, включая первого президента РТ Минтимера Шаймиева и деда автора этой статьи. Сейчас вуз называется Казанской государственной сельскохозяйственной академией.
Бактериологический институт (улица Большая Красная, 67)
Здание 1898 года от Льва Казимировича Хрщоновича. До 1925 года институт входил в состав Казанского Императорского университета. Сейчас это Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии в структуре Роспотребнадзора, которые изучает микроорганизмы, а также природно-очаговые, инфекционные и аллергические заболевания.
Казанское суворовское военное училище (улица Толстого, 14)
А когда-то — институт благородных девиц. Строили этот образец классической казарменной архитектуры в 1838-1841 годах Михаил Коринфский и Фома Петонди под присмотров городского архитектора Александра Песке. В 1936-м, по советской моде, к нему пристроили третий этаж, а также перестроено крыльцо (его снесли в 2017-м). До революции здесь находилось женское среднее учебное заведение. Название указывает, что средства были взяты из наследства вдовы полковника, помещицы Анны Родионовой, учредило его Ведомство вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны: а управляла им губернское дворянское собрание. Судьба у помещицы была печальной: мужа убили пугачевцы, она осталась без дома, с тремя детьми на руках. Екатерина II послала ей несколько бриллиантов, а поддержку оказывал губернатор и митрополит Вениамин. Родионова заработала на рыбных промыслах, смогла вернуть имение.
Перед постройкой инициаторам пришлось судиться с внуком, штабротмистром Лукой Родионовым и прочими родственниками десять лет. Сам дом Родионовой на нынешней Кремлевской отдали полиции, а нынешнее место принадлежало самой императрице Марии Фёдоровне. Учились в институте только девушки из дворянских семей.
После переворота в здание сначала обосновалась школа, потом Восточный педагогический институт, Казанский государственный педагогический институт, а нынешняя история с военным училищем началась в 1944-м.
В советское время гиды рассказывали, что среди родиновских воспитанниц была участница террористической «Народной воли» Вера Фигнер, сестра Льва Толстого Мария Николаевна и будущий майор ВЧК Вера Брауде.
Также за институтом скрывается Институтский сад, судя по открытами с видами оттуда, воспитанницы давали местным локациям названия вроде «Грот фей» и «Беседка вздохов».
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