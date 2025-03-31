Россиянам рассказали, кто может поступить в вуз без сдачи ЕГЭ

Фото: Динар Фатыхов

Поступать в вуз без ЕГЭ может не каждый абитуриент, однако такая возможность все же есть. В беседе с RT директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал, какие категории граждан могут ею воспользоваться.

К абитуриентам, которые могут поступить без сдачи ЕГЭ, относятся, например, имеющие среднее специальное образование (выпускники колледжей и техникумов).

— Некоторые вузы могут все же потребовать результаты ЕГЭ и для таких поступающих, но многие предлагают альтернативу в виде внутренних вступительных испытаний, — сказал Поздняков.

Также к этой категории относятся граждане, получившие среднее образование за границей:

— Так как именно ЕГЭ сдается в России, выпускники иностранных школ могут выбрать внутренние испытания вуза. Или сдать ЕГЭ, это остается на выбор поступающего.

Кроме того, без ЕГЭ могут поступать граждане, желающие получить второе высшее образование.

— Если один диплом у человека уже есть, то, скорее всего, результаты его ЕГЭ недействительны на момент текущего поступления (прошло много времени), а возможно, он вообще его не сдавал, потому что окончил школу раньше. В этом случае каждый вуз самостоятельно определяет, как именно проходят вступительные экзамены такие абитуриенты, — пояснил эксперт.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще в список входят иностранцы.

— По понятным причинам тоже не сдают ЕГЭ. Вступительные испытания для них зависят от того, хочет человек учиться на бюджете (в этом случае придется сдавать то же, что и все остальные) или планирует получать платное образование, — заявил специалист.

Не сдавать ЕГЭ также могут выпускники с инвалидностью, вместо этого они пишут ГВЭ (государственный выпускной экзамен).

— Но использовать его результаты для поступления нельзя, придется проходить вступительные испытания вузов. Такие абитуриенты могут и сдать ЕГЭ, и попробовать свои силы во внутренних вступительных экзаменах, а потом выбрать лучший результат, — подчеркнул Поздняков.

Еще существуют другие категории абитуриентов, которые могут использовать ЕГЭ по желанию, — спортсмены, победители олимпиад, поступающие по квоте.

— Но, возможно, на некоторых специальностях придется пройти дополнительные испытания, например, если речь идет о творческих профессиях, — пояснил эксперт.



Напомним, депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект, который предлагает освободить победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) от обязательной государственной итоговой аттестации, то есть от ЕГЭ и ОГЭ. По словам автора проекта, выдающиеся школьники, добившиеся успеха на олимпиаде, показывают глубокие знания и до уровня аналитического мышления.

Елизавета Пуншева