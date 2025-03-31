Новости общества

13:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанский школьник победил в телешоу «Умнее всех»

11:43, 31.03.2025
Казанский школьник победил в телешоу «Умнее всех»
Фото: Реальное время

Данияр Насрутдинов, 12-летний школьник из Казани, стал победителем популярного телевизионного шоу «Умнее всех», ведущей которого является Тина Канделаки. Успешное выступление принесло юному эрудиту 107 тыс. рублей.

скриншот из видео "Умнее всех, 4 сезон, 4 выпуск" с RuTube

В этом сезоне на шоу «Умнее всех» приняли участие сразу трое представителей Татарстана. Помимо Данияра, за звание «самого умного» боролись:

  • 14-летняя Диана Закиева из Казани;
  • 13-летний Тимур Фадеев из Нижнекамска.
Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также