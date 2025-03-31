Казанский школьник победил в телешоу «Умнее всех»
Данияр Насрутдинов, 12-летний школьник из Казани, стал победителем популярного телевизионного шоу «Умнее всех», ведущей которого является Тина Канделаки. Успешное выступление принесло юному эрудиту 107 тыс. рублей.
В этом сезоне на шоу «Умнее всех» приняли участие сразу трое представителей Татарстана. Помимо Данияра, за звание «самого умного» боролись:
- 14-летняя Диана Закиева из Казани;
- 13-летний Тимур Фадеев из Нижнекамска.
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