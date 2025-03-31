Пекарня «Любимая печка» в Елабуге закрыта на месяц из-за вспышки кишечной инфекции

Фото: Максим Платонов

Суд в Елабуге приостановил деятельность пекарни «Любимая печка» на 30 суток после того, как у двух покупателей была зафиксирована кишечная инфекция. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Установлено:

отсутствие четкой последовательности технологических процессов в производственном цехе;

недостаточное количество посуды для обработки сырья;

прием продуктов без маркировки

повреждения настенного покрытия в помещениях производства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наиболее серьезным нарушением стало обнаружение бактерий группы кишечной палочки в пробах пирогов с рыбой, произведенных в пекарне. В связи с этим из оборота были изъяты четыре партии продукции общим весом 34,2 тыс. кг.

Согласно информации Роспотребнадзора, у заболевших покупателей был установлен окончательный диагноз — кишечная инфекция неустановленной этиологии.

Работа пекарни «Любимая печка» приостановлена на 30 суток для проведения необходимых санитарных мероприятий и устранения выявленных нарушений.

Рената Валеева