Пекарня «Любимая печка» в Елабуге закрыта на месяц из-за вспышки кишечной инфекции
Суд в Елабуге приостановил деятельность пекарни «Любимая печка» на 30 суток после того, как у двух покупателей была зафиксирована кишечная инфекция. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Татарстану.
Установлено:
- отсутствие четкой последовательности технологических процессов в производственном цехе;
- недостаточное количество посуды для обработки сырья;
- прием продуктов без маркировки
- повреждения настенного покрытия в помещениях производства.
Наиболее серьезным нарушением стало обнаружение бактерий группы кишечной палочки в пробах пирогов с рыбой, произведенных в пекарне. В связи с этим из оборота были изъяты четыре партии продукции общим весом 34,2 тыс. кг.
Согласно информации Роспотребнадзора, у заболевших покупателей был установлен окончательный диагноз — кишечная инфекция неустановленной этиологии.
Работа пекарни «Любимая печка» приостановлена на 30 суток для проведения необходимых санитарных мероприятий и устранения выявленных нарушений.
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