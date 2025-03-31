В ряде регионов существует риск формирования «замкнутых мигрантских анклавов»

Фото: Михаил Захаров

В ряде регионов России существует риск формирования устойчивых «замкнутых мигрантских анклавов», где зачастую не действуют в полном объеме российские законы. Там могут пропагандироваться радикальные религиозные течения и антиобщественные установки. Об этом заявил замсекретаря Совбеза России Александр Гребенкин в интервью РИА «Новости».

— В ряде регионов в городских и сельских поселениях фиксируются места компактного проживания моноэтнических групп… Это также формирует дополнительные риски возникновения устойчивых замкнутых анклавов, где фактически зачастую не действуют российские законы, пропагандируются радикальные религиозные течения и антиобщественные установки. К сожалению, это способствует возникновению социальной напряженности в этих местах, — подчеркнул Гребенкин.

По словам замсекретаря Совбеза, подобные анклавы часто связаны с объектами, где работают иностранные граждане, преимущественно в торгово-рыночной сфере, строительстве, общественном питании и сельском хозяйстве.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Гребенкин также отметил опасность, исходящую от иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России, превысивших сроки легального пребывания или не выехавших после решения об административном выдворении.

— По данным МВД России, число таких лиц в настоящее время превышает 670 тыс., — уточнил он.

Кроме того, замсекретаря Совбеза обратил внимание на проблему перегруженности социальной инфраструктуры, особенно в сфере образования, в связи с высокой концентрацией мигрантов в отдельных городах.

— В ряде образовательных учреждений численность детей мигрантов достигает 50% и более, многие из которых не знают русского языка, не отличаются примерным поведением, что негативно сказывается на учебном процессе, а также создает почву для общественного недовольства и конфликтов, — добавил Гребенкин.

Напомним, с 30 июня в России начнут формировать цифровой профиль мигранта с уникальным идентификатором.



Рената Валеева