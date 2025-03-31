В прошлом году в рамках проекта «Жизнелюб» в Казани прошло 1,7 тыс. мероприятий

Постоянными участниками проекта стали 15 тыс. пенсионеров

Фото: Роман Хасаев

В 2024 году в рамках проекта активного долголетия «Жизнелюб» в Казани прошло 1,7 тыс. мероприятий и 6 тыс. занятий. Их посетили 623 тыс. пенсионера, сообщила на «деловом понедельнике» замруководителя исполкома города Гузель Сагитова.

По ее словам, постоянными участниками проекта стали 15 тыс. человек. Самому пожилому из них, танцору Владимиру Сухареву, 92 года.



Ко второму спортивному сезону «Игр долголетия» присоединились 3 тыс. пенсионеров: 2 тыс. участников и 1 тыс. болельщиков, добавила она. Казанцы соревновались в 10 видах спорта. «Новыми дисциплинами стали шашки и миниволей», — заявила Гузель Сагитова.

Напомним, работу с детьми и подростками в домах культуры и культурных центрах Казани по итогам 2024 года обеспечивали 816 клубных формирований. На постоянной основе в ДК занимаются 16 тыс. горожан.



Галия Гарифуллина