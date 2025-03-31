Прокуратура Молдваии: арест Гуцул был необходим для предотвращения ее отъезда из страны

Замглавы Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Октавиан Якимовский заявил, что арест главы Гагаузии Евгении Гуцул был необходим для предотвращения ее выезда из страны и уклонения от судебного разбирательства. Об этом он сообщил в эфире телеканала TV8, пишет RT.

По словам Якимовского, у прокуратуры были основания полагать, что Гуцул намеревалась покинуть Молдавию, чтобы избежать ответственности как по текущему делу, так и по возможному новому уголовному делу, в связи с которым она была задержана.

— Но что значит уклониться? Покинуть страну, вот что мы имеем в виду, — подчеркнул Якимовский, объясняя мотивы ареста.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

26 марта Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева. В прошлом году прокуроры обвинили ее в причастности к финансовым нарушениям на выборах в Гагаузии, которые якобы были совершены партией «Шор». После избрания главы автономии эта партия была запрещена решением Конституционного суда Молдавии, а на ее руководителей завели уголовные дела. Гуцул называет обвинения надуманными. Арест главы Гагаузии осудили все оппозиционные партии в парламенте страны.

Рената Валеева