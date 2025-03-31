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Прокуратура Молдваии: арест Гуцул был необходим для предотвращения ее отъезда из страны

10:32, 31.03.2025

Замглавы Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Октавиан Якимовский заявил, что арест главы Гагаузии Евгении Гуцул был необходим для предотвращения ее выезда из страны и уклонения от судебного разбирательства. Об этом он сообщил в эфире телеканала TV8, пишет RT.

По словам Якимовского, у прокуратуры были основания полагать, что Гуцул намеревалась покинуть Молдавию, чтобы избежать ответственности как по текущему делу, так и по возможному новому уголовному делу, в связи с которым она была задержана.

— Но что значит уклониться? Покинуть страну, вот что мы имеем в виду, — подчеркнул Якимовский, объясняя мотивы ареста.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

26 марта Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева. В прошлом году прокуроры обвинили ее в причастности к финансовым нарушениям на выборах в Гагаузии, которые якобы были совершены партией «Шор». После избрания главы автономии эта партия была запрещена решением Конституционного суда Молдавии, а на ее руководителей завели уголовные дела. Гуцул называет обвинения надуманными. Арест главы Гагаузии осудили все оппозиционные партии в парламенте страны.

Рената Валеева

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