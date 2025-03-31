Медианная зарплата в Татарстане выросла на 22% за год

Фото: Олег Тихонов

По итогам первого квартала 2025 года (1 января — 29 марта) медианный уровень предлагаемой зарплаты в Татарстане составил 75 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим кварталом показатель практически не изменился, показав рост всего на 0,2%. Однако в сравнении с первым кварталом 2024 года зафиксирован значительный рост на 22%. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики HeadHunter.

В разрезе профессиональных сфер наибольший рост зарплат за квартал наблюдался в страховании — на 15%, достигнув 65 тыс. рублей. В продажах и обслуживании клиентов предлагаемый доход вырос на 11%, до 68,8 тыс. рублей. Также на 9% увеличились предложения в сфере «Искусство, развлечения, массмедиа», достигнув 65,3 тыс. рублей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

При этом в двух профессиональных областях уровень предлагаемых зарплат остался неизменным, а в девяти наблюдалось снижение.

Наиболее существенное снижение произошло у домашнего и обслуживающего персонала — на 18%, до 71,9 тыс. рублей. На 14% уменьшились зарплатные предложения в сфере «Транспорт, логистика, перевозки» (до 86,4 тыс. рублей) и на 8% в «Административном персонале» (до 63,8 тыс. рублей).

Напомним, Татарстан занял 11-е место среди регионов России по уровню зарплат в небольших населенных пунктах по итогам 2024 года.

Рената Валеева