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В мэрии Казани изменили правила приема электронных обращений граждан

11:14, 31.03.2025
В мэрии Казани изменили правила приема электронных обращений граждан
Фото: Роман Хасаев

С 30 марта в Казани вступили в силу новые правила работы с обращениями граждан, вносящие изменения в порядок приема электронных сообщений, сообщили в пресс-службе администрации Вахитовского и Приволжского района.

Ключевое изменение заключается в том, что официальные электронные обращения теперь принимаются исключительно через портал «Госуслуг». Как пояснили в мэрии, это нововведение направлено на обеспечение защиты персональных данных заявителей.

Как отправить электронное обращение:

  • воспользоваться интернет-приемной мэра и органов исполкома Казани;
  • обязательно пройти авторизацию через «Госуслуги»;
  • ответ на обращение будет направлен на электронную почту заявителя, как и прежде.
Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Несмотря на изменение порядка приема официальных электронных обращений, другие каналы связи с мэрией Казани остаются доступными:

  • платформа «Решаем вместе» (через приложение «Госуслуг» и госпаблики);
  • письма, отправленные по почте или курьерской службой;
  • личный прием;
  • соцсети мэрии (проекты «Народный контроль», «Открытая Казань», бот «Моя Казань»).
Рената Валеева

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