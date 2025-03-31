В мэрии Казани изменили правила приема электронных обращений граждан

Фото: Роман Хасаев

С 30 марта в Казани вступили в силу новые правила работы с обращениями граждан, вносящие изменения в порядок приема электронных сообщений, сообщили в пресс-службе администрации Вахитовского и Приволжского района.

Ключевое изменение заключается в том, что официальные электронные обращения теперь принимаются исключительно через портал «Госуслуг». Как пояснили в мэрии, это нововведение направлено на обеспечение защиты персональных данных заявителей.

Как отправить электронное обращение:

воспользоваться интернет-приемной мэра и органов исполкома Казани;

обязательно пройти авторизацию через «Госуслуги»;

ответ на обращение будет направлен на электронную почту заявителя, как и прежде.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Несмотря на изменение порядка приема официальных электронных обращений, другие каналы связи с мэрией Казани остаются доступными:

платформа «Решаем вместе» (через приложение «Госуслуг» и госпаблики);

письма, отправленные по почте или курьерской службой;

личный прием;

соцсети мэрии (проекты «Народный контроль», «Открытая Казань», бот «Моя Казань»).

Рената Валеева