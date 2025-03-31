В мэрии Казани изменили правила приема электронных обращений граждан
С 30 марта в Казани вступили в силу новые правила работы с обращениями граждан, вносящие изменения в порядок приема электронных сообщений, сообщили в пресс-службе администрации Вахитовского и Приволжского района.
Ключевое изменение заключается в том, что официальные электронные обращения теперь принимаются исключительно через портал «Госуслуг». Как пояснили в мэрии, это нововведение направлено на обеспечение защиты персональных данных заявителей.
Как отправить электронное обращение:
- воспользоваться интернет-приемной мэра и органов исполкома Казани;
- обязательно пройти авторизацию через «Госуслуги»;
- ответ на обращение будет направлен на электронную почту заявителя, как и прежде.
Несмотря на изменение порядка приема официальных электронных обращений, другие каналы связи с мэрией Казани остаются доступными:
- платформа «Решаем вместе» (через приложение «Госуслуг» и госпаблики);
- письма, отправленные по почте или курьерской службой;
- личный прием;
- соцсети мэрии (проекты «Народный контроль», «Открытая Казань», бот «Моя Казань»).
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