Гид по улице Толстого в Казани: врачи и католики

Прогулки по Институтской улице

Фото: строится здание КХТИ / pastvu.com

«Реальное время» продолжает изучать историческую часть города, район, где жили мещане, студенты, священники, промышленники, ученые. Мы изучили улицы Ульянова-Ленина, Муштари, Гоголя, Жуковского, Малую Красную. Настала очередь улицы Толстого — так она начала называться в 1929 году, когда переименовали Институтскую и Односторонку Арского поля.

Университетский больничный комплекс

Дело в том, что до конца XIX века дома здесь стояли только слева, а справа тянулось огромное поле. После его начали застраивать, в частности в 1895 году император Николай II дал средства Казанскому университету на земли и строительство новых клиник медицинского факультета.

Проект лечебного комплекса разработал профессор Лев Левшин, родившийся в Варшаве, начинавший учиться на физико-математическом факультете Петербургского университета, но потом перешедший в Петербургскую медико-хирургическую академию. В Казани он был экстраординарным профессором на кафедре теоретической хирургии университета, потом работал на кафедре госпитальной хирургической клиники, после стал ординарным профессором, деканом медицинского факультета, в итог оказался на кафедре факультетской хирургической клиники, после чего уехал в Москву. Среди его книг — «Основы хирургии» в четырех томах.

Главным архитектором стал московский академик Константин Быковский (главный архитектор Московского университета, он же автор университетского клинического городка на Девичьем поле в Москве), работавший с губернским архитектором Львом Хрщоновичем и губернским инженером Иваном Колмаковым и стилизовавший здания под английский университетский городок с аллюзиями на готику. Колмаков, кстати, вскоре сам станет главным архитектором в губернии. В итоге появилось четыре клиники — хирургическая, акушерско-гинекологическая, глазная и кожно-венерологическая, а также церковь Варсонофия Казанского.

Глазная и гинекологическая клиники. Фото: pastvu.com

При этом церковь в модном псевдорусском стиле строили на средства из завещания Ивана Алафузова. Иконы для нее писал один из основателей Казанской художественной школы Григорий Медведев, несколько передал подрядчик строительства клинического комплекса Петр Сушенцов. После революции здесь разместили медицинские кабинеты и склад. Вернули храм верующим в 2010-м. Мощи первого архимандрита Казанской Епархии в это время хранились в Преображенском соборе, а потом в Богородицком монастыре, где они сейчас — неизвестно.

Акушерско-гинекологическую клинику с 1930 года называют клиникой Груздева, в честь профессора Викторина Груздева, жившего на нынешней улице Маяковского.

Педиатрия получила в 1934-м названия детской клиники имени Виктора Меньшикова, который здесь работал в должности приватдоцента, профессора, заведующего кафедрой, директора.

Кожно-венерологическая больница также построена на деньги Алафузова. Мемориальная доска сообщает, что здесь работал профессор Александр Ге.

Наконец, хирургическая клиника стала клиникой Вишневского, в честь Александра Вишневского, автора лечебной мази. Памятник ему стоит в сквере. Уже в 1950-е годы комплекс дополнил ректорский корпус КГМУ.

Клиника кожных и венерических болезней. Фото: pastvu.com

Учебное здание №3 КНИТУ-КАИ (улица Толстого, 15)



Самолетный корпус авиаинститута построил в 1940 году архитектор Вс.А. Дубровин, поэтому в нем еще можно увидеть элементы конструктивизма, при этом античных аллюзий немного. Строился он как корпус медицинского института. Дубровин также спроектировал жилой дом Валтреста на углу улиц Татарстана и Марджани и зеленый жилой дом для стахановцев и ИТР завода №169 на углу улиц Чернышевского и Московской. Памятной доски удостоился Юрий Одиноков — как основатель Казанской научной школы прочности авиационных конструкций.

КАИ. Фото: yandex.ru/maps

Бывшее студенческое общежитие (ул. Толстого, 6)



Ныне — учебный корпус №2 КГМУ. Он был построен по проекту Федора Малиновского в 1903 году как общежитие, его псевдо-византийский стиль перекликается с находящимся неподалеку Фешинским училищем. Строил он таких домов немало, начав с казармы 23-го Низовского и 24-го Симбирского пехотных полков в городе Острове в Польше. В Свияжске он спроектировал здание общежития в женском Иоанно-Предтеченском монастыре.

Римско-католический костел (улица Толстого, 17)

Казанские католики поначалу происходили из немцев, после присоединения к России Царства Польского начало расти число польских верующих. Приход в городе появился в 1835 году в помещении городового магистрата. Ректор Казанского университета Осип Ковалевский пожертвовал землю на Институтской под храм, его возвели в 1855—1858 годах по проекту архитектора Павла Жуковского. Неподалеку стоят еще два его здания — Александровского детского приюта на ул. Бутлерова, 30 и психиатрической больницы на ул. Ершова, 49а. При этом деньги брались из казны и частных пожертвований — к примеру, две тысячи рублей дал Вишневский. В 1907—1908 годах по проекту еще одного католика Льва Хрщоновича к нему пристроили колокольни, причем строил его сын — инженер Лев Хрщонович. С 1929 года здесь находится корпус КАИ с аэродинамической трубой. Как заверяли нынешние владельцы, вытащить ее оттуда — дело очень хлопотное и дорогое. Поэтому нынешний костел на ул. Айдарова — точная копия храма на ул. Толстого, но другого цвета.

Костел. Фото: pastvu.com

Дом Молоткова (ул. Толстого, 19)



Название лишь указывает, что дом в стиле модерн, построенный в 1912—1913 годах по проекту Василия Трифонова, действительно принадлежал купцу Якову Молоткову. При этом в нем всегда шел образовательный процесс. До революции — в частной женской гимназии Кавана, потом — в средней школе №19 (в 1986-м в доме разместился учебно-производственный комбинат). Напомним, что также Молотков — один из владельцев дома Дротоевского на ул. Карла Маркса.



Дом Молоткова. Фото: 2gis.ru

Столовая (улица Толстого, 8)

Здание факультета пищевых производств и биотехнологии Казанского национального исследовательского технологического университета известно, как межвузовская столовая. На ее месте стояла 19-я школа, которая переберется в дом Молоткова. Претендовал на это здание в 1930-е КИИКС — Казанский институт инженеров коммунального хозяйства.

Школа на месте столовой. Фото: pastvu.com

Главный корпус КХТИ (улица Карла Маркса, 68)



Проект Исмагила Гайнутдинова, который позже займется слиянием сталинского ампира и национального колорита в образе оперного театра. А в 1936 году он перерабатывал чужие проекты.

С 1930-го конструктивистское здание с шайбовидным акцентом (а в перспективе — в виде серпа и молота) делали по проекту московского архитектора Георгия Гуревича-Гурьева — он потом застраивал московские районы Тушино, шоссе Энтузиастов. В 1935-м проект переделали под руководством Анатолия Густава, причем руку свою здесь приложил и художник Петр Сперанский. Окончательно в пример классицизма его превращал Гайнутдинов. Сейчас это одно из зданий Казанского национального исследовательского технологического университета.

КХТИ. Фото: pastvu.com