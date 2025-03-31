Минобороны подало иски к РЖД на сумму более 105 млн рублей

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Минобороны с начала 2024 года подало десять исков в Арбитражный суд Москвы к акционерному обществу «Российские железные дороги» на общую сумму, превышающую 105 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные из картотеки арбитражных дел, пишет РИА «Новости».

Иски были поданы в период с 4 февраля по 28 марта, и часть из них уже принята судом к рассмотрению.

В большинстве исков Минобороны требует взыскать с РЖД пени за нарушение обязательств, предусмотренных госконтрактами.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Самый крупный из поданных исков, на сумму более 34 млн рублей, пока не принят к рассмотрению судом.

Ранее ПАО «КАМАЗ» обратилось в Арбитражный суд Москвы с четырьмя исками к Минобороны России на общую сумму более 10,6 млн рублей.



Рената Валеева