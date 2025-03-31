В Казани этой зимой вывезли более 237 тыс. тонн снега, что меньше прошлогоднего рекорда

Фото: Динар Фатыхов

За прошедший зимний период с улиц Казани было вывезено более 237 тыс. тонн снега, что соответствует примерно 47 тыс. самосвалов. Этот показатель оказался меньше, чем в предыдущий зимний сезон. Об этом сообщил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

По его словам, из общего объема вывезенного снега более 199 тыс. тонн (84%) было утилизировано с помощью снегоплавильных пунктов. За три зимних месяца в Казани выпало 109 мм осадков, причем наиболее снежными выдались декабрь и январь.

Для борьбы с обледенением с начала зимы было использовано более 54 тыс. тонн противогололедных материалов, включая двухфазный и комбинированный тротуарный реагенты, а также песко-соляную смесь. В содержании улично-дорожной сети города в среднем было задействовано 400 единиц спецтехники.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Напомним, что в прошлый зимний сезон в Казани был установлен абсолютный рекорд по вывозу снега: с городских улиц было вывезено и утилизировано более 2 млн 100 тыс. тонн снега. За три зимних месяца выпало 180 мм осадков, что на 35% выше среднегодовой нормы.

В рейтинге Gismeteo, оценивающем высоту снежного покрова, столица Татарстана заняла второе место среди самых заснеженных городов России.

Рената Валеева