В Госдуме предупредили о циничной схеме мошенничества со сбором средств для тяжелобольных

Фото: Динар Фатыхов

Член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Немкин назвал мошеннические схемы со сбором средств для неизлечимо больных одной из самых циничных форм обмана. Об этом он заявил в беседе с RT.

— Такие мошеннические схемы представляют собой одну из самых циничных форм обмана, поскольку играют на человеческом сострадании и желании помочь тяжелобольным людям. Преступники сознательно используют реальные трагедии, чтобы собирать деньги, зная, что доказать их преступный умысел будет крайне сложно, — отметил депутат.

Немкин подчеркнул, что в результате деятельности мошенников люди, действительно нуждающиеся в помощи, могут столкнуться с недоверием и не получить необходимой поддержки.

Реальное время / realnoevremya.ru

Для защиты от мошенников депутат посоветовал тщательно проверять информацию перед отправкой средств:

убедиться в наличии у благотворительного фонда официальной регистрации и прозрачных отчетов;

насторожиться, если сбор ведется от имени неизвестных активистов без юридического оформления или используется излишне эмоциональный язык без конкретики;

проверить существование клиники, где якобы должно проходить лечение, и готовность принять пациента;

обратить внимание на срочность и агрессивные призывы к репостам без возможности задать вопросы;

обратиться за консультацией в известные благотворительные организации, чтобы проверить реальность сбора.

Ранее Роскачество зафиксировало рост случаев мошенничества, связанных с угрозами изъятия домашних животных.

Рената Валеева