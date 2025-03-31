Правительство отклонит законопроекты об усилении влияния Госдумы на Банк России

Фото: Анастасия Фартыгина

Правительство России намерено отклонить оба законопроекта, предусматривающие расширение полномочий Госдумы в отношении Банка России, включая возможность инициирования досрочной отставки председателя ЦБ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к кабинету министров.

— В правительстве очень ценят высокую экспертность председателя Банка России и учитывают рекомендации Эльвиры Набиуллиной, разрабатывая меры поддержки экономики, — заявил источник.

По информации издания, правительство усмотрело в законопроектах несоответствие Конституции, риск «необоснованного вмешательства» в деятельность Центробанка, а также нарушение принципа его независимости. В отзывах кабмина подчеркивается тесное сотрудничество ЦБ с правительством в вопросах стабилизации инфляции и повышения устойчивости экономики, которые обсуждаются на стратегических сессиях под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Оба законопроекта были внесены в Госдуму в конце 2024 года и находятся на стадии предварительного рассмотрения.

Первый законопроект, инициированный депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) во главе с Сергеем Мироновым, предлагает предоставить депутатам Госдумы право направлять президенту России обращение с предложением о досрочном освобождении от должности главы ЦБ.

Второй законопроект, предложенный группой депутатов от КПРФ, предусматривает наделение Госдумы полномочиями утверждать и отклонять основные направления единой государственной денежно-кредитной политики и, в случае отклонения, обязывает ЦБ в двухнедельный срок представить обновленную редакцию.



Рената Валеева