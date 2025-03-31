Правительство отклонит законопроекты об усилении влияния Госдумы на Банк России
Правительство России намерено отклонить оба законопроекта, предусматривающие расширение полномочий Госдумы в отношении Банка России, включая возможность инициирования досрочной отставки председателя ЦБ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к кабинету министров.
— В правительстве очень ценят высокую экспертность председателя Банка России и учитывают рекомендации Эльвиры Набиуллиной, разрабатывая меры поддержки экономики, — заявил источник.
По информации издания, правительство усмотрело в законопроектах несоответствие Конституции, риск «необоснованного вмешательства» в деятельность Центробанка, а также нарушение принципа его независимости. В отзывах кабмина подчеркивается тесное сотрудничество ЦБ с правительством в вопросах стабилизации инфляции и повышения устойчивости экономики, которые обсуждаются на стратегических сессиях под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.
Оба законопроекта были внесены в Госдуму в конце 2024 года и находятся на стадии предварительного рассмотрения.
Первый законопроект, инициированный депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) во главе с Сергеем Мироновым, предлагает предоставить депутатам Госдумы право направлять президенту России обращение с предложением о досрочном освобождении от должности главы ЦБ.
Второй законопроект, предложенный группой депутатов от КПРФ, предусматривает наделение Госдумы полномочиями утверждать и отклонять основные направления единой государственной денежно-кредитной политики и, в случае отклонения, обязывает ЦБ в двухнедельный срок представить обновленную редакцию.
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