Депутаты предложили проводить внеплановые проверки в квест-комнатах

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Участники круглого стола в Совфеде предложили МЧС рассмотреть возможность предоставления контрольно-надзорным органам права на внеплановые проверки в квестах. Об этом сообщает ТАСС.

Предложение связано с необходимостью более тщательного контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в квест-комнатах и других подобных организациях.

— Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий рассмотреть возможность предоставления контрольно-надзорным органам права проведения внеплановых проверок в части соблюдения требований пожарной безопасности в квест-комнатах и иных организациях в сфере развлекательно-досуговой деятельности, — говорится в документе.

Кроме того, МЧС предлагается объединить в рамках единого нормативно-правового акта положения, устанавливающие нормы безопасности при осуществлении различных видов развлекательно-досуговой деятельности, а также унифицировать требования пожарной безопасности для детских игровых комнат и квест-комнат.

Участники круглого стола также рекомендовали Роспотребнадзору разработать новые нормы для каждого вида развлекательно-досуговой деятельности и расширить перечень оснований для внеплановых проверок.

Рената Валеева