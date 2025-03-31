Депутаты предложили проводить внеплановые проверки в квест-комнатах
Участники круглого стола в Совфеде предложили МЧС рассмотреть возможность предоставления контрольно-надзорным органам права на внеплановые проверки в квестах. Об этом сообщает ТАСС.
Предложение связано с необходимостью более тщательного контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в квест-комнатах и других подобных организациях.
— Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий рассмотреть возможность предоставления контрольно-надзорным органам права проведения внеплановых проверок в части соблюдения требований пожарной безопасности в квест-комнатах и иных организациях в сфере развлекательно-досуговой деятельности, — говорится в документе.
Кроме того, МЧС предлагается объединить в рамках единого нормативно-правового акта положения, устанавливающие нормы безопасности при осуществлении различных видов развлекательно-досуговой деятельности, а также унифицировать требования пожарной безопасности для детских игровых комнат и квест-комнат.
Участники круглого стола также рекомендовали Роспотребнадзору разработать новые нормы для каждого вида развлекательно-досуговой деятельности и расширить перечень оснований для внеплановых проверок.
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