Мьянма объявила недельный национальный траур по жертвам землетрясения

Мьянма объявила семидневный национальный траур в связи с разрушительным землетрясением, унесшим жизни тысяч людей. Об этом сообщил председатель Государственного административного совета, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн.

Траур будет объявлен с 31 марта по 6 апреля. В эти дни по всей стране будет приспущен государственный флаг в знак скорби по погибшим.

— Из проявления сочувствия к человеческим жертвам и ущербу с 31.03.2025 по 06.04.2025 семь дней были объявлены днями траура на национальном уровне. В эти дни национальный флаг должен быть приспущен, — передает его слова РИА «Новости».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным китайского агентства Синьхуа, ссылающегося на местные власти, число погибших в результате землетрясения достигло 1,7 тысячи человек. Еще 3,4 тысячи получили ранения, а около 300 числятся пропавшими без вести.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме в минувшую пятницу. Толчки ощущались в пяти соседних странах, включая Таиланд.

Посольство Российской Федерации в Мьянме сообщило, что информации о пострадавших российских гражданах в результате землетрясения не поступало.

Рената Валеева