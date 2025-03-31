Таджикистан, Киргизия и Узбекистан закрепили точку стыка границ и подписали декларацию о вечной дружбе

Фото: Реальное время

Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон, Киргизии Садыр Жапаров и Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписали договор о точке стыка границ трех республик. Церемония подписания состоялась в Худжанде, административном центре Согдийской области Таджикистана, в рамках трехсторонней встречи глав государств. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо договора о точке стыка границ, лидеры трех стран подписали Худжандскую декларацию о вечной дружбе. Мероприятие прошло в резиденции лидера Таджикистана в Гулистоне, расположенном недалеко от Худжанда.

Ранее председатель Ассоциации политологов Таджикистана Сайфулло Сафаров отметил, что подписание этих документов позволит улучшить взаимоотношения между странами в политической, культурной и экономической сферах, а также решить проблемы, с которыми сталкиваются жители приграничных территорий и анклавов.

Напомним, что сегодня в Худжанде проходит первый в истории саммит Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, приуроченный к празднованию Международного дня Навруз. Встреча проходит на фоне окончательного урегулирования пограничного вопроса между Таджикистаном и Киргизией.

Президент Киргизии Садыр Жапаров. взято с сайта tatarstan.ru

13 марта президенты Рахмон и Жапаров подписали в Бишкеке договор о государственной границе, завершив почти 23 года переговоров о спорных участках. В понедельник стороны также обменялись ратификационными грамотами этого соглашения.

Рената Валеева