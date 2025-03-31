Бастрыкин потребовал доклад по делу аварийной школы в Татарстане, ранее о ней писала Собчак

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав граждан в Татарстане, связанного с аварийным состоянием сельской школы.

Поводом для поручения послужило активное обсуждение в соцсетях ситуации с сельской школой в селе Старое Шигалеево Пестречинского района. Сообщается, что, несмотря на жалобы, местные власти не принимают мер, а запланированные ремонтные работы были перенесены с 2025 на 2026 год.

Ранее об этом написала Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» со ссылкой на родителей школьников.

Следственными органами СК по Татарстану расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Рената Валеева