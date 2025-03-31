Минздрав России поддержал увеличение возраста молодежи до 44 лет

Фото: Максим Платонов

Минздрав России Михаил Мурашко поддержал решение Всемирной организации здравоохранения об увеличении возраста, относимого к молодежи, до 44 лет. Он назвал это решение рациональным и выразил поддержку его внедрению в России, пишет ТАСС.

Согласно новой классификации возрастных групп, предложенной ВОЗ, к молодежи теперь относятся люди в возрасте от 18 до 44 лет. Лица в возрасте от 45 до 59 лет будут считаться людьми среднего возраста.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Это предложение вполне рациональное, и многие страны уже сегодня внедрили у себя, поэтому поддерживаем, — заявил Михаил Мурашко, отвечая на вопрос журналистов об отношении к нововведению ВОЗ.

Стоит отметить, что в настоящее время федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации» определяет молодежь как социально-демографическую группу лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Ранее руководитель Росмолодежи Григорий Гуров заявил, что вопрос о повышении возрастной границы молодежи в России на данный момент носит дискуссионный характер. Он не имеет детальной проработки ни на уровне законодательной, ни на уровне исполнительной власти.

Рената Валеева