Гид по улице Малая Красная в Казани: композиторы и дворяне

Прогулка по перестроенной улице VIP-бутиков и элитного жилья в тихом центре

Фото: Малая Красная, 9. Не сохранилось. Источник: pastvu.com

«Реальное время» продолжает изучать историческую часть Казани — район, где жили мещане, студенты, священники, промышленники, ученые. После рассказа про дома на улице Ульянова-Ленина мы свернули на пересекающую ее улицу Муштари, прошли улицы Гоголя и Жуковского. После длинных поперечных улиц перейдем к короткой — Малой Красной.

Консерватория (Большая Красная, 38)

Малая Красная — улица редкая: она сохранила дореволюционное имя, но почти полностью утратила былой облик, превратившись в череду элитных новостроек и бутиков. При этом даже ее конфигурация указывает, что это район древний. На карте Малая Красная начинается где-то во дворе консерватории.

Дом дворянства (Дворянское собрание — это нынешнее здание Казанской ратуши на площади Свободы), построенный Константином Олешкевичем в 1912—1914 годы. Здесь жили предводитель дворянства, служащие дворянского собрания, размещалась гостиница. Часть комплекса использовалась как доходный дом. После революции здесь был областной комитет ВКП(б) — КПСС. Архитектор Муртазин в 1945-м построил рядом аналогичное строение, в итоге здание стало симметричным. А в 1968-м его отдали Казанской консерватории под учебный корпус. За год до этого на месте сада Дворянского собрания появился концертный зал Казанской консерватории, тогда — стеклянное здание по проекту Мунира Агишева (нынешний вид и название Большого концертного зала объект обрел в 1994-м).

Будущая консерватория. Фото: pastvu.com

Дом Венецианова (1)

Фома Петонди и Степан Бечко-Друзин построили его в конце XIX века. В охранных документах указывается, что в 1906—1910 годах здесь работала частная типография Гросса, которая потом, видимо, переехала в дом Кекина на углу Горького и Галактионова.

Дом Венецианова. Фото: 2gis.ru

Малая Красная, 2

Безымянный и теперь достаточно неожиданный на фоне новеньких домов двухэтажный полукамушек 1859 года. В свое время — это была лишь часть городской усадьбы, выполненной в стиле эклектики, довольно скромной.

Малая Красная, 2. Фото: 2gis.ru

Малая Красная, 8

Также дом конца XIX века, построенный с элементами модерна согласно моде на мавританский стиль. При этом стрельчатые окна, которые дополнили башенки на крыше — продукт новой эпохи, их добавили при ремонте. Так что фасад в целом прежний, а вот общая кубатура дома увеличилась.

Малая Красная, 8, до ремонта. Фото: pastvu.com

Малая Красная, 10

Еще один пример реконструкции скромного одноэтажного дома. Если удастся пройти внутрь квартала, то там обнаружится еще несколько, еще более «сельских» по виду укрепленных хозяевами по своему разумению построек. Так в целом выглядел и Федоровский бугор, где сейчас главенствует Дворец земледельцев. В глубине, по адресу: ул. Жуковского, 23а можно увидеть дом 1951 года.

Малая Красная, 10, до реставрации. Фото: 2gis.ru

Улица Бассейная

Еще немного топонимики. Название указывает на бассейн для противопожарных нужд. Искусственный пруд находился на месте, где сейчас стоят Госсовет Татарстана и Кабмин РТ. На месте Конституционного суда находился дом Степанова, где работала вторая булочная Деренкова (первая была в районе Музея Горького, о котором мы расскажем в другом гиде). Здесь работал Алексей Пешков, будущий Максим Горький, который жил в «узком пространстве между шкафом магазина и стеной».

Булочная Деренкова. Фото: pastvu.com

Дом Жиганова (14)

Улучшенная панельная девятиэтажка — дом для партийных и государственных чиновников ТАССР, с видом на Казанку, голубыми елями и дубовой дверью в подъезде. В 11-й квартире находится мемориальный музей-квартира композитора Назиба Жиганова. Чтобы попасть в него, надо подать заявку по телефону 292-87-18 (группа до четырех человек).



Фото: vk.com/njiganov

Здесь, к примеру, стоит рояль «Зайлер», о котором в музее рассказывают так: Жиганову подарил инструмент Иван Павлов, его друг по детдому в Уральске. Оба поступали в Саратовскую консерваторию. Оба провалились, но Павлов выбрал профессию военного, а Жиганов все-таки стал композитором, при этом еще раз провалившись на экзаменах при поступлении в Восточный музыкальный техникум (Казанское музыкальное училище). Но потом он поступил в Областной музыкальный техникум в Москве, а позднее — на третий курс консерватории. С тех пор Жиганов — символ советской татарской композиторской школы.

Дом чиновников и композиторов. Фото: 2gis.ru

Его симфонией открывалась Государственная филармония ТАССР, оперой «Качкын» — новое здание Татарского театра оперы и балета (он был его художественным руководителем). Жиганов был инициатором открытия Казанской консерватории и ее ректором, председателем Союза композиторов ТАССР, депутатом Верховного Совета ТАССР и Верховного Совета страны.

Также жил в этом доме в 1977—1998 годах татарский композитор Фасиль Ахметов. К примеру, он написал вот эту песню.