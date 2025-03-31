В Минтрансе сообщили об увеличении числа вагонов в пригородных поездах Казань — Йошкар-Ола
В связи с растущим спросом на пригородные железнодорожные перевозки между Казанью и Йошкар-Олой составность поездов по данному маршруту увеличена. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Татарстана.
— Для удобства пассажиров с 28 марта составность пригородного поезда № 6383 Казань — Йошкар-Ола увеличена до двух вагонов по пятницам, субботам и воскресеньям, — говорится в сообщении Минтранса.
С 29 марта в двухвагонном исполнении также следует поезд № 6382 Йошкар-Ола — Казань по субботам, воскресеньям и понедельникам.
В министерстве подчеркнули, что увеличение состава поездов в этом году произошло на месяц раньше, чем в предыдущие годы, что связано с высокой востребованностью данного направления у населения.
Напомним, в первом квартале 2025 года наблюдается рост перевозок по направлению Санкт-Петербурга, особенно из Казани.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.