В Минтрансе сообщили об увеличении числа вагонов в пригородных поездах Казань — Йошкар-Ола

Фото: Максим Платонов

В связи с растущим спросом на пригородные железнодорожные перевозки между Казанью и Йошкар-Олой составность поездов по данному маршруту увеличена. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Татарстана.

— Для удобства пассажиров с 28 марта составность пригородного поезда № 6383 Казань — Йошкар-Ола увеличена до двух вагонов по пятницам, субботам и воскресеньям, — говорится в сообщении Минтранса.

С 29 марта в двухвагонном исполнении также следует поезд № 6382 Йошкар-Ола — Казань по субботам, воскресеньям и понедельникам.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В министерстве подчеркнули, что увеличение состава поездов в этом году произошло на месяц раньше, чем в предыдущие годы, что связано с высокой востребованностью данного направления у населения.

Напомним, в первом квартале 2025 года наблюдается рост перевозок по направлению Санкт-Петербурга, особенно из Казани.

Рената Валеева