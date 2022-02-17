Суд США удовлетворил запросы «Татнефти» к Украине о раскрытии конфиденциальных данных

Окружной суд округа Колумбия потребовал от Украины раскрыть до 18 марта 2022 года конфиденциальную информацию «Татнефти» для обеспечения взыскания $172,9 млн по решению арбитража от 2014 года, сообщил Минюст Украины.



Согласно пояснительной записке, раскрытие документов в ответ на ходатайство «Татнефти» должно происходить в четыре этапа. До 8 ноября 2021 года Украина должна была предоставить информацию о структуре, перечне сотрудников кабинета министров, МИДа и Минфина, Информация из общедоступных источников была предоставлена 4 ноября 2021 года.

Срок для предоставления второй части информации определили до 20 января, а затем продолжили до 5 февраля, расширив перечень информации, раскрываемой в этом этапе. Министерство не раскрыло, о чем идет речь в связи с тем, что информация подлежит исключительно служебному использованию.

Минюст должен собрать информацию в рамках третьего этапа до 28 февраля, а затем четвертого — до 18 марта. «Татнефть» также направила запросы о предоставлении информации, на какое имущество украинской стороны в этой юрисдикции возможно обращение взыскания, сообщает «Интерфакс».

Киев отрицает такие судебные повестки «Татнефти» — они требуют информацию о банковских счетах третьих лиц или отдельных юрлиц, не являющихся ответственными за долги государства.

Министр юстиции Украины Денис Малюська ранее выразил мнение, что дело, рассматриваемое в суде США, используется как инструмент «гибридной войны». Он отметил, что «Татнефть» не ставит целью взыскать средства, российскую сторону якобы интересует сам процесс нанесения различных убытков. В «Татнефти» в ответ заявили, что спор между Украиной и «Татнефтью» — коммерческий. Киев может выйти из него, добровольно исполнив решение 2014 года о выплате $173 млн компенсации за потерю доли в «Укртатнафте». В пресс-службе «Татнефти» подчеркнули, что нацелены добиваться исполнения решения международного арбитража, используя для этого все доступные законные методы.

В 2020 году Высокий суд Лондона отклонил жалобу Украины по спору вокруг Кременчугского НПЗ, таким образом подтвердив постановление о приведении в исполнение решения на $112 млн в пользу ПАО «Татнефть». Позже Федеральный суд округа Колумбия утвердил арбитражное решение о взыскании более $112 млн с Украины в пользу ПАО «Татнефть».



Маргарита Головатенко