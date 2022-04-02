«Мы отказываемся платить за их кризис»: в Европе вновь проходят акции протеста

По всей Европе продолжаются акции протеста из-за роста цен, вызванного антироссийскими санкциями, которые ввели в связи со специальной военной операцией России на Украине, а также из-за вовлечения стран в ход этой спецоперации на стороне Киева. Самые яркие события за последние дни — в обзоре «Реального времени».

Францию охватили массовые протесты

В Париже, Нанте и Бордо собрались сотни таксистов, протестуя из-за роста цен на топливо. Митингующие требовали вернуть НДС на топливо на уровне 5,5% — сейчас он 10%, ввести плавающий налог на внутреннее потребление энергоносителей и помочь с переходом на электромобили, пишет «РИА Новости».

— Раньше я каждый день тратил на бензин 20 евро, теперь трачу 35, это на 450 евро в месяц больше, — заявил представитель профсоюза Паскаль Шаллита.

Цена топливо во Франции после введения антироссийских санкций достигли исторических максимумов: дизельное топливо стоит 2,1165 евро за литр, бензин SP95 — 1,9670 евро, а Super SP95 — 2,0042 евро.

На митинг вышли и французские железнодорожники. Они протестовали против сокращения объема общественных перевозок и требовали повышения заработной платы на фоне общего роста цен.

Великобритания готовится к протестам

Массовые протесты из-за резкого роста цен сегодня пройдут в 25 крупнейших городах Великобритании, в том числе в Лондоне, Ливерпуле и Манчестере. Организатором выступает движение National Assembly.

— Общественное возмущение резким ростом стоимости жизни увеличивается, и наш ответ набирает обороты. Настало время для всех нас объединиться и построить наше коллективное сопротивление. Сейчас самое время выйти на улицы и послать четкий сигнал правительству, что мы отказываемся платить за их кризис, — говорится в сообщении движения, которое приводит «РИА Новости».

Акции протеста проходят на фоне повышения ценового порога на газ и электричество на 54%. Из-за этого годовая инфляция по итогам февраля достигла в Британии рекордного за 30 лет уровня — 6,2%.

Протесты стартовали ближе к вечеру. Собравшиеся требуют отставки премьер-министра Бориса Джонсона.

Греция против приглашения Зеленского и переброски танков НАТО

В Греции вчера вечером тоже прошел митинг — но не из-за роста цена, а против вовлечения страны в события на Украине, поставок туда оружия греческим правительством, а также военных баз США и НАТО на греческой территории, пишет ТАСС.

Генеральный секретарь ЦК Компартии Греции Димитрис Куцумбас раскритиковал приглашение президента Украины Владимира Зеленского выступить 7 апреля по видеосвязи на внеочередном пленарном заседании греческого парламента. По словам генсека, подобные политики «поддерживают правительство Украины и приглашают ее президента выступить в парламенте не потому, что им больно за драму народа Украины, а потому что они идут одним курсом с лагерем США — НАТО — ЕС, который поддерживает правительство Зеленского».

Генсек упомянул о «государственном перевороте на Украине, которым руководили крупные капиталисты с целью свержения пророссийского правительства», о «прямом вмешательстве НАТО, США, стран ЕС, которые поддерживали прозападную буржуазную группировку в украинском обществе, снаряжали и обучали фашистские, неонацистские, наемнические и военизированные организации, такие как батальон «Азов» и другие, которые во все последующие годы убивали и терроризировали народ Украины, особенно коммунистов, рабочих, профсоюзы и русскоязычную часть Донбасса».

А сегодня работники греческой железнодорожной компании TrainOSE отказались перевозить бронетехнику США и НАТО из порта Александруполис к границам Украины.

Напомним, что на этой неделе в некоторых странах мира — Армении, Сирии, Израиле и на Кипре — также прошли акции в поддержку России. А в Сербии и Австрии прошли митинги против НАТО.

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