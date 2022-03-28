В Латакии прошла акция в поддержку России и спецоперации на Украине

В сирийском городе Латакии состоялась акция в поддержку России и спецоперации на Украине. Об этом пишет RT.

Также митингующие прошли с российскими и сирийскими флагами, выстроившись в форме буквы Z.

Акция в поддержку России проходила в этом городе на прошлой неделе. В минувшую пятницу в столице Австрии, Вене, прошел митинг против НАТО. Люди вышли на улицы с плакатами, направленными против США, а также почтили память жертв бомбардировок Югославии.



Татьяна Леухина