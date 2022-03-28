Новости общества

21:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Латакии прошла акция в поддержку России и спецоперации на Украине

20:19, 28.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Латакии прошла акция в поддержку России и спецоперации на Украине
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В сирийском городе Латакии состоялась акция в поддержку России и спецоперации на Украине. Об этом пишет RT.

Также митингующие прошли с российскими и сирийскими флагами, выстроившись в форме буквы Z.

Акция в поддержку России проходила в этом городе на прошлой неделе. В минувшую пятницу в столице Австрии, Вене, прошел митинг против НАТО. Люди вышли на улицы с плакатами, направленными против США, а также почтили память жертв бомбардировок Югославии.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также