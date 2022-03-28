В Латакии прошла акция в поддержку России и спецоперации на Украине
В сирийском городе Латакии состоялась акция в поддержку России и спецоперации на Украине. Об этом пишет RT.
Также митингующие прошли с российскими и сирийскими флагами, выстроившись в форме буквы Z.
Акция в поддержку России проходила в этом городе на прошлой неделе. В минувшую пятницу в столице Австрии, Вене, прошел митинг против НАТО. Люди вышли на улицы с плакатами, направленными против США, а также почтили память жертв бомбардировок Югославии.
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