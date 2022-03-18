Си Цзиньпин после разговора с Байденом: «Кризис на Украине — это не то, что мы хотели бы видеть»

«Отношения Китая и США еще не вышли из тупика»

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден обсудили ситуацию вокруг Украины. Разговор в формате видеоконференции продлился почти 2 часа.

По итогам онлайн-встречи Си Цзиньпин заявил, что наступило время вернуть «китайско-американские отношения в нормальное русло». Он напомнил, что Китай и США — постоянные члены Совета Безопасности ООН и оба государства должны нести ответственность за мир на всей Земле, однако в их взаимоотношениях по-прежнему все негладко:

— В настоящее время отношения Китая и США еще не вышли из тупика, созданного предыдущей американской администрацией, и, наоборот, сталкиваются с еще большими вызовами. В особенности опасно то, что некоторые люди в США направляют ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня, — заявил Си Цзиньпин.

Как уточнили в МИД КНР, Байден в свою очередь заявил Си Цзиньпину, что США готовы взаимодействовать с Китаем, чтобы не допустить эскалации ситуации. Он также изложил свое видение ситуации на Украине.

Скриншот видео

Вместе с этим он напомнил, что Китай всегда придерживался необходимости соблюдения всеобщей, совместной и устойчивой концепции безопасности, а также международно-правовых норм, в том числе и Устава Организации Объединенных Наций, пишет «РИА Новости».

— Нам нужно неукоснительно нести международную ответственность, прилагать усилия для обеспечения мира и спокойствия на всей планете, — заявил Си Цзиньпин.

Что касается взаимодействия США и НАТО с Россией, то здесь китайский лидер придерживается мнения, что между ними должен вестись диалог. Он уверен, что это поможет «разобраться в истинной причине украинского кризиса и устранить озабоченность России и Украины в сфере безопасности».

«Эпоха мира и развития сталкивается с серьезными провокациями и вызовами»

Председатель КНР отметил, что отношения между государствами не должны доходить до военного противостояния. В происходящем на Украине Китай не заинтересован.

— Кризис на Украине — это не то, что мы хотели бы видеть, — заявил Си Цзиньпин.

Он напомнил, что самым ценным достоянием международного сообщества является мир и безопасность, а столкновения и противостояние невыгодны ни одному человеку. Касательно происходящего на сегодняшний день председатель КНР отметил изменения в мире, пишет ТАСС.

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— Международная ситуация претерпевает большие и важные изменения. Эпоха мира и развития сталкивается с серьезными провокациями и вызовами, — констатировал Си Цзиньпин.

Китай продолжает сотрудничество с Россией

Напомним, американские власти убеждены, что Китай может необходимым образом повлиять на Россию в части событий на Украине. В связи с этим США пытаются оказывать давление на КНР, так как там считают, что Китай движется «в противоположном направлении», не осуждая российскую спецоперацию.



— Мы верим, что в особенности у Китая есть обязанность воспользоваться своим влиянием на президента Путина и защитить международные правила и принципы, на сохранение которых Китай претендует, — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Несмотря на давление со стороны Штатов, Китай намерен продолжать сотрудничество с Россией. В первую очередь это касается экономической сферы. Сотрудничество будет проходить на принципах взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды. Вместе с этим, как заявил официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн, страна также продолжит сотрудничать и с Украиной по торгово-экономическим вопросам.



Фото: kremlin.ru

Так, например, после того, как Россию из-за санкций покинуло несколько сотен западных компаний, китайские корпорации массово с начала марта начали объявлять о заходе на российский рынок или о расширении уже существующего производства. Так, китайская компания Weichai Power в рамках совместного предприятия с челнинским КАМАЗом увеличила план выпуска продукции на 2022 год. Подробности — в материале «Реального времени».



Относительно попыток давления со стороны США, Китай дал понять, что любые подобные действия, в том числе вмешательство во внутренние дела государства, потерпят крах

