Блинкен: Китай может оказать необходимое влияние на Россию в ситуации с Украиной

В США рассчитывают, что Китай может необходимым образом повлиять на Россию в связи с событиями на Украине. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Мы верим, что в особенности у Китая есть обязанность воспользоваться своим влиянием на президента Путина и защитить международные правила и принципы, на сохранение которых Китай претендует, — приводит его слова «Интерфакс».

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Блинкен отметил, что в то же время Китай, вероятно, движется «в противоположном направлении», не осуждая российскую спецоперацию на Украине. По словам госсекретаря США, Вашингтон обеспокоен изучением властями КНР возможности оказать прямую помощь РФ путем поставок военного оборудования.

В частности, завтра президент США Джо Байден проведет разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Блинкен добавил, что американский лидер намерен дать ясно понять, что китайская сторона понесет ответственность за поддержку «российской агрессии».

Несколько дней назад член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи заявил, что любые попытки оказания давления на Китай и вмешательства во внутренние дела государства потерпят крах. По его словам, активизация диалога между КНР и США в нынешней обстановке отвечает интересам обеих сторон.



Диана Жиленкова