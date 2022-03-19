Захарова: «О прощании с таким Советом Европы нисколько не сожалеем»

В МИД России не высказали сожаления в связи с выходом России из Совета Европы. Так, официальный представитель ведомства Мария Захарова обратила внимание на склонность институтов СЕ, включая ЕСПЧ, к политизации прав человека «в угоду интересам Запада».

— Неудивительно, что механизмы СЕ оказались абсолютно неэффективными в условиях взращивания странами ЕС и НАТО неонацистского режима на Украине после кровавого госпереворота 2014 года, продолжающегося геноцида в Донбассе. О прощании с таким Советом Европы нисколько не сожалеем, — приводит слова Захаровой «РИА Новости».

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В феврале Комитет министров Совета Европы приостановил права России в организации. А на этой неделе генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич получила официальное уведомление от РФ о выходе страны из организации. Официально РФ перестала быть членом СЕ в среду, 16 марта.

Как объяснил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой, Россия покидает Совет Европы по собственной воле. Такой шаг является взвешенным и обдуманным.

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Диана Жиленкова