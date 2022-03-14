В «Единой России» предложили ввести уголовную ответственность за исполнение санкций внутри страны

В скором времени партия «Единая Россия» намерена подготовить предложение о введении уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций внутри страны. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

— Факты следования иностранным санкциям внутри страны являются косвенным свидетельством их поддержки! Иначе как предательством это называть нельзя, — пояснил он.

Фото: duma.gov.ru

Турчак добавил, что в ближайшее время «Единая Россия» подготовит необходимые поправки. Также он рассказал о случаях, когда российские компании отказывались от работы с банками и предприятиями, которые попали под санкции.

Компании аргументируют это рисками оказаться под ограничительными мерами. Кроме того, «недобросовестные конкуренты» пользуются данной ситуацией, в частности, они распространяют призывы не работать с компаниями, против которых ввели санкции, передает «РИА Новости».

Сегодня стало известно, что власти Австралии ввели санкции против 33 российских бизнесменов и ближайших членов их семей. В санкционный список попали владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, председатель правления «Ростеха» Сергей Чемезов и другие.

Диана Жиленкова