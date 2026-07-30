РЖД ответили на заявление Армении по железнодорожной концессии

Компания полностью исполняет обязательства по концессионному договору с 2008 года

Фото: Динар Фатыхов

Глава РЖД Олег Белозеров прокомментировал заявление армянской стороны касательно возможных требований о взимании платежей за аренду железных дорог Армении. Он сообщил, что компания с удивлением и недоумением узнала об этом из прессы.

— Необходимо отметить, что российская сторона в лице ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» и его единственного акционера ОАО «РЖД» последовательно и в полном объеме исполняют взятые на себя обязательства в рамках концессионного договора от 2008 года, — передает ТАСС.

Он отметил, что концессия позволила Армении получить современную железную дорогу, освободив бюджет республики от затрат на ее восстановление и содержание. Вся прибыль направлялась на развитие инфраструктуры, а дивиденды акционеру никогда не выплачивались.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой снять ограничения на ввоз армянских товаров в РФ.



Вадим Вахрушев