РЖД ответили на заявление Армении по железнодорожной концессии
Компания полностью исполняет обязательства по концессионному договору с 2008 года
Глава РЖД Олег Белозеров прокомментировал заявление армянской стороны касательно возможных требований о взимании платежей за аренду железных дорог Армении. Он сообщил, что компания с удивлением и недоумением узнала об этом из прессы.
— Необходимо отметить, что российская сторона в лице ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» и его единственного акционера ОАО «РЖД» последовательно и в полном объеме исполняют взятые на себя обязательства в рамках концессионного договора от 2008 года, — передает ТАСС.
Он отметил, что концессия позволила Армении получить современную железную дорогу, освободив бюджет республики от затрат на ее восстановление и содержание. Вся прибыль направлялась на развитие инфраструктуры, а дивиденды акционеру никогда не выплачивались.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой снять ограничения на ввоз армянских товаров в РФ.
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