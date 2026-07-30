Новости бизнеса

19:01 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Задержан основной акционер группы «Эфко» Валерий Кустов

21:42, 30.07.2026

Следствие ходатайствует о его аресте

Задержан основной акционер группы «Эфко» Валерий Кустов
Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В Москве задержан председатель совета директоров и основной владелец группы «Эфко» Валерий Кустов. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

— Кустов задержан. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу. В Мещанском суде Москвы подтвердили поступление такого ходатайства, — сообщает ТАСС.

По данным РБК, вместе с Кустовым задержан и генеральный директор компании Евгений Ляшенко. До этого по тому же делу под стражу поместили заместителя директора по развитию Екатерину Кустову и директора по стратегическому развитию Владислава Романцева. Все они фигурируют в деле о мошенничестве.

Ранее прокуратура Татарстана утвердила обвинение против 31-летнего жителя республики, который обманул 17 человек на 25 млн рублей.

Вадим Вахрушев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Бизнес

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть524.2
  • Нижнекамскнефтехим49.05
  • Казаньоргсинтез50.2
  • КАМАЗ51
  • Нижнекамскшина31.9
  • Таттелеком0.556