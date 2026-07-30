Задержан основной акционер группы «Эфко» Валерий Кустов

Следствие ходатайствует о его аресте

В Москве задержан председатель совета директоров и основной владелец группы «Эфко» Валерий Кустов. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

— Кустов задержан. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу. В Мещанском суде Москвы подтвердили поступление такого ходатайства, — сообщает ТАСС.

По данным РБК, вместе с Кустовым задержан и генеральный директор компании Евгений Ляшенко. До этого по тому же делу под стражу поместили заместителя директора по развитию Екатерину Кустову и директора по стратегическому развитию Владислава Романцева. Все они фигурируют в деле о мошенничестве.

Ранее прокуратура Татарстана утвердила обвинение против 31-летнего жителя республики, который обманул 17 человек на 25 млн рублей.

Вадим Вахрушев