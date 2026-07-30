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Рейсов из Казани в Анталью станет больше до 25 октября

17:32, 30.07.2026

Дополнительные рейсы будут выполняться по четвергам

Рейсов из Казани в Анталью станет больше до 25 октября
Фото: Арсений Фавстрицкий

Авиакомпания AZUR air с 30 июля увеличит частоту полетов из Казани в Анталью. Дополнительные рейсы будут выполняться по четвергам до конца летнего расписания — до 25 октября.

— Таким образом, частота полетов авиакомпании по этому направлению вырастет до пяти рейсов в неделю , — сообщила пресс-служба аэропорта Казани.

Ранее сообщалось, что из аэропорта Казани в Абхазию отправился первый регулярный рейс в Сухум.

Вадим Вахрушев

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