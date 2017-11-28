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ООО Управляющая компания ЖКХ Приволжского района

Общая информация

ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Приволжского района» была создана в 2006 году.

На сегодняшний день в управлении находится — 245 многоквартирных домов, общей площадью – 1 668,9 тыс. кв.м., в том числе жилая площадь — 1 397,4тыс.кв.м, количество лицевых счетов — 30 210, численность проживающих — 66 433 человека.

Основные цели и задачи Управляющей компании:

1) обеспечение комфортных условий проживания граждан;

2) сокращение числа аварий и сбоев инженерного оборудования;

3) улучшение качества предоставляемых услуг;

4) приведение жилого фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие стандартам качества

Руководитель — Юсупов Рустем Ильгизович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420049 г. Казань, ул. Ипподромная, 17
  • Телефон: (843) 277-82-70
  • Email: ukprivgkh@mail.ru
  • Сайт: www.privgkh.ru

Дата последнего обновления: 28.11.2017

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