ООО Управляющая компания ЖКХ Приволжского района
Общая информация
ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Приволжского района» была создана в 2006 году.
На сегодняшний день в управлении находится — 245 многоквартирных домов, общей площадью – 1 668,9 тыс. кв.м., в том числе жилая площадь — 1 397,4тыс.кв.м, количество лицевых счетов — 30 210, численность проживающих — 66 433 человека.
Основные цели и задачи Управляющей компании:
1) обеспечение комфортных условий проживания граждан;
2) сокращение числа аварий и сбоев инженерного оборудования;
3) улучшение качества предоставляемых услуг;
4) приведение жилого фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие стандартам качества
Руководитель — Юсупов Рустем Ильгизович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049 г. Казань, ул. Ипподромная, 17
- Телефон: (843) 277-82-70
- Email: ukprivgkh@mail.ru
- Сайт: www.privgkh.ru
Дата последнего обновления: 28.11.2017