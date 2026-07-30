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Росавиация аннулировала сертификат «ИжАвиа» с 1 августа

20:10, 30.07.2026

Всего реализовано почти 46 тыс. билетов

Росавиация аннулировала сертификат «ИжАвиа» с 1 августа
Фото: Арсений Фавстрицкий

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ижавиа». С 1 августа перевозчик не сможет выполнять коммерческие рейсы и приостанавливает продажу билетов, сообщило ведомство.

— Все приобретенные билеты перевозчика остаются действительными, — передает «Интерфакс» сообщение Росавиации.

На период до 1 февраля 2027 года было продано почти 46 тыс. билетов по направлениям из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург.

Ранее власти Удмуртии анонсировали приватизацию авиакомпании «Ижавиа» и аэропорта Ижевска.

Вадим Вахрушев

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