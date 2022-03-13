КСИР взял на себя ответственность за ракетный удар по Эрбилю

Корпус стражей исламской революции (КСИР, является элитной частью ВС Ирана, — прим. ред.) взял на себя ответственность за ракетный удар по Эрбилю. Целью был «стратегический центр заговоров сионистов», пишет ТАСС со ссылкой на иранские СМИ.



Удар был нанесен «после недавних преступлений Израиля».

— Мы еще раз предупреждаем преступный сионистский режим, что повторение враждебных действий будет сопровождаться жестким, решительными и разрушительным ответом, — заявили в КСИР.

В ночь на воскресенье иракский Эрбиль был подвергнут ракетному обстрелу в районе генерального консульства США. Подробнее — в материале «Реального времени».