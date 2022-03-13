«Россия, Китай и Иран проверяют Байдена»: база США в иракском Эрбиле под ракетным обстрелом

Взрыв Востока

Минувшей ночью город Эрбиль на севере Ирака подвергся ракетному обстрелу. Он велся, как сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press, с территории Ирана. Согласно разным источникам, было выпущено от 12 до 15 баллистических ракет иранского производства.

Целью обстрела являлось консульство США в Эрбиле. Ракеты разорвались в районе строящегося здания диппредставительства США, само оно не пострадало, сообщил глава департамента внешних связей регионального курдского правительства Лаук Гафури. Другие объекты правительства США, по данным Госдепа, также не пострадали. нет повреждений или жертв. Там сообщили, что осуждают «это возмутительное нападение и проявление насилия».

По другим данным, ракетные удары по столице северного курдского региона Ирака были нацелены на «секретные израильские базы».

Известно, что ракеты задели здание, где располагается офис телеканала «Курдистан-24». В обоих случаях жертв и пострадавших нет.

На данный момент местные силовики ведут расследование по факту обстрела. Руководство региона называет инцидент террористической атакой.

Американский политик Джордж Пападопулус сообщил, что выстрелы прозвучали неспроста.

— Россия, Китай и Иран проверяют [президента США Джо] Байдена, — написал он в Twitter.



Сигнал Вашингтону и его союзникам

Это далеко не первая атака на Эрбиль. Только в прошлом году аэропорт города дважды подвергался ракетному обстрелу и атаке при помощи беспилотников, начиненных взрывчаткой — в июне и сентябре соответственно. Ответственность за предыдущие атаки ранее возлагали на поддерживаемых Ираном иракских ополченцев. «Зеленая зона» иракской столицы Багдад тоже регулярно обстреливается. Там расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром. В июне 2021 года премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи распорядился создать специальные комитеты, чтобы пресечь подобные инциденты в этой зоне.

Отношения Ирана с США и их союзниками обострились после выхода Тегерана и Вашингтона из «ядерной сделки» — Совместного всеобъемлющего плана действий — в 2019 году. Согласно открытым источникам, Иран поддерживают Россия, Сирия, КНДР и Китай.



Фото: ru.wikipedia.org

Так, в конце 2019-го — начале 2020-го Иран произошел обстрел нескольких американских баз. Спустя год ракетные атаки повторились через неделю после американского авиаудара по союзникам Ирана в Сирии.

Однако сегодняшний ночной обстрел в рамках развернутой когнитивной мировой войны нового типа и на фоне беспрецедентной военной спецоперации России на Украине вызвал огромный резонанс в мире. Очевидно, Иран послал четкий сигнал на Запад: безопасно заменить поставки российских энергоресурсов с Востока вряд ли получится.

«Реальное время» следит за развитием событий.