Долги по зарплате 400 работникам КЗСК выплатит один из кредиторов завода

Сотрудникам пообещали, что задолженность погасит подмосковная компания «Гермес», возможно, уже к маю

Фото: Ринат Назметдинов

Как стало известно «Реальному времени», Следком по РТ взялся за урегулирование ситуации с просроченным долгом по зарплате перед работниками обанкроченного ОАО «Казанский завод синтетического каучука». Около 400 человек не смогли получить причитающиеся заработки в полном объеме при увольнении еще 3 года назад, в результате чего перед ними до сих пор остался долг в 41,8 млн рублей. Под давлением правоохранительных органов КЗСК пообещало полностью рассчитаться с каждым из них до 1 мая. Но выплаты будет производить не само предприятие, а подмосковная фирма «Гермес», которая ранее выкупила у одного из кредиторов завода долг в 233,7 млн.

Работникам КЗСК выплатят долги

В затянувшейся эпопее банкротства ОАО «Казанский завод синтетического каучука», похоже, близится к разрешению трудовой конфликт, связанный с невыплатой зарплаты около 400 работникам. Среди них большинство тех, кто вынужден был уволиться через несколько месяцев после краха предприятия в 2019 году, так как в это время КЗСК перестал оплачивать труд сотрудников.

Сначала задержки по зарплате составляли 3 месяца, а затем выросли до полугода, и ждать было нечего. Кроме того, администрация КЗСК сама начала увольнять сотрудников по ст. 81. ч. 1 Трудового кодекса РФ — в связи с прекращением работы предприятия. Так, в 2019 году по заводу прокатилось несколько волн увольнений. При этом обязательный в таком случае полный расчет по выплате зарплаты и отпускных с увольняемыми не производился: заводчанам пришлось уходить с пустыми карманами. Спустя 3 года с ними так и не рассчитались. Правда, в этом году появилась надежда, что причитающиеся деньги люди все же получат.

Как стало известно «Реальному времени» от информированного источника в правоохранительных органах, в защиту коллектива КЗСК выступил Следком по Татарстану, взявшись за проверку исполнения обязательств завода трехлетней давности. После вмешательства СК на КЗСК признали долг перед 400 работниками в 41,8 млн рублей и пообещали его погасить в течение двух месяцев. Информацию об этом нашему изданию подтвердил бывший гендиректор ОАО «КЗСК», а сейчас — заместитель исполнительного директора АО «КЗСК» Алексей Контуров, а также источники в Следкоме по РТ.

Зарплатный долг КЗСК является одним из самых больших и проблемных в Татарстане. Как сообщала министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова, на начало этого года общая задолженность по оплате труда в республике составляла 200 млн рублей.

В защиту коллектива КЗСК выступил Следком по Татарстану. Фото: Максим Платонов

Что пообещали работникам КЗСК

Официальное заявление о решении КЗСК начать выплаты просроченной заработной платы прозвучало на встрече руководства Следкома по РТ с трудовым коллективом, которая прошла в конце февраля этого года. Как рассказали «Реальному времени» сами работники, их собрали экстренно, буквально за два-три дня до назначенной встречи. При этом заранее предупредили, что разговор пойдет о самом наболевшем — долгах по зарплате.

По словам заводчан, на встречу с ними приехал первый заместитель Следственного управления СК РФ по РТ Павел Олейник, его сопровождали следователи, которые ведут расследование уголовного дела по КЗСК. Вместе с ними на встрече присутствовал экс-гендиректор ОАО «КЗСК» — сейчас заместитель исполнительного директора АО «КЗСК» Алексей Контуров (АО «КЗСК» взяло в аренду производственные мощности банкрота ОАО «КЗСК», — прим. ред.).

Конференц-зал завода едва вместил всех собравшихся. По некоторым данным, на встречу приехали от 300 до 400 человек. Причем среди них были не только уволившиеся, но и работники действующего завода, который учредили после финансового краха первого. Во время банкротства предприятия они вынуждены были переходить из ОАО «КЗСК» в АО «КЗСК», а долги старого предприятия так и остались невыплаченными. Среди приехавших были работники трудовых династий, которые отработали по 30—40 лет на заводе. Одним словом, визит следователей на КЗСК вызвал небывалый аншлаг. Зал был полон до отказа, и уходить раньше времени никто не собирался.

Павел Олейник и экс-глава КЗСК Алексей Контуров сообщили коллективу радостную новость — о намерении расплатиться по долгам с каждым работником до начала мая.

— Замглавы Следственного управления СК по РТ объявил, что надо окончательно решить эту проблему, иначе люди так и будут годами ходить и жаловаться, — рассказала «Реальному времени» подробности одна из бывших работниц КЗСК.

Выступавшие отметили, что процесс решения проблемы слишком затянулся, хотя в надзорные органы поступало много обращений от работников КЗСК. По словам последних, на встрече им сказали, что «пора положить этому конец и решить вопрос окончательно».

Бывший гендиректор ОАО «КЗСК» Алексей Контуров подтвердил «Реальному времени», что решение о погашении просроченной заработной платы принято. Фото: kzck.ru

«Есть ли у работника исполнительный лист — неважно»

Погасить задолженность обещают перед всеми 400 работниками КЗСК. Как оказалось, далеко не у всех есть судебное решение о принудительном взыскании долга по зарплате, которое обязывало КЗСК рассчитаться с ними. Некоторые из них в силу ряда обстоятельств не смогли юридически закрепить долговые обязательства.

— Кто-то добился вынесения судебного решения против работодателя и может спокойно рассчитывать на положенные выплаты. Но есть и те, кто не смог подать заявление в суд, — рассказал другой участник заседания.

По его словам, трудовой коллектив приветствовал решение общее для всех — рассчитаться с каждым, вне зависимости от того, «есть ли у работника исполнительный лист или нет — неважно».

По словам работников, бухгалтерия КЗСК произвела расчет долга по зарплате каждому, учитывая при этом пени за просрочку выплаты исходя из ставки рефинансирования ЦБ (правда, в 7,5% годовых). К примеру, одной работнице рассчитали выплату в 71 тысячу рублей с августа по декабрь 2018 года. По ее словам, она будет довольна, если хоть и эту небольшую сумму ей все-таки вернут.

Бывший гендиректор ОАО «КЗСК» Алексей Контуров подтвердил «Реальному времени», что решение о погашении просроченной заработной платы принято. По его словам, долг составляет 41,8 млн рублей, а в реестре значится 400 бывших работников КЗСК.

В АО «Промтех», которое является партнером КЗСК, пока воздерживаются от комментариев по любым темам, связанным со стратегическим предприятием. Однако в феврале этого года глава компании Валерий Шадрин заверял президента РТ в том долги КЗСК будут погашены:

— Это не совсем наша вахта, но берем долги на себя, — заявил он, — Было принято решение по уплате старых долгов за банкротное предприятие. Сегодня мы берем на себя эту ответственность. Мы их обязательно выплатим и будем продолжать инвестирование в развитие.

В его презентации говорилось о планах инвестировать в завод 4,2 млрд рублей.

В июне прошлого года трудовой коллектив пожаловался на невыплату зарплаты во время «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Фото: kremlin.ru

Что помогло урегулировать ситуацию

Справедливости ради нужно сказать, что приезд представителей Следкома последовал неслучайно. Этому предшествовала череда громких событий. В июне прошлого года трудовой коллектив пожаловался на невыплату зарплаты во время «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, а позднее направил в его адрес коллективное письмо. Его подписали 67 человек. В нем они настоятельно требовали погашения долга. Одновременно с этим направили обращение президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

О нарушении своих прав работники КЗСК писали конкурсному управляющему предприятия Каджардузову (тот не ответил на неоднократные коллективные обращения трудового коллектива в продвижении вопроса по выплате задолженности), и в силовые структуры, и парламентские партии. «Куда только не жаловались», — вспоминают люди:

— В своих обращениях мы ставили конкретные вопросы о причинах длительной невыплаты, но всякий раз получали формальные отписки, что на КЗСК идет конкурсное производство и поэтому у завода нет возможности расплатиться.

Тем не менее работники настаивали на погашении долгов, и такая коллективная активность могла помочь в урегулировании ситуации, уверены они.

Во-вторых, в декабре прошлого года Следственным отделом по Приволжскому району Казани было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы на КЗСК. Правда, пока в отношении неустановленных лиц. Как продвигается ход следствия — информация пока не разглашается.

Работники настаивали на погашении долгов, и такая коллективная активность могла помочь в урегулировании ситуации, уверены они. Фото: Ринат Назметдинов

Заплатить за КЗСК поручили «Гермесу»

Интересно, что выплачивать просроченную заработную плату будет не бывший работодатель ОАО «КЗСК», а подмосковное ООО «Гермес».

— Оба (Павел Олейник и Алексей Контуров) не раз говорили на заседании, что расплачиваться с нами будет «Гермес», — рассказали участники встречи из числа работников завода.

По их словам, речь идет о переуступке прав требований к КЗСК, заключении договора цессии с каждым из работников. Эта схема была обкатана «Гермесом» с одной из работниц предприятия: «Ей выплатили долг полностью», — рассказали ее коллеги. Произвести выплаты оба спикера обещали в течение двух месяцев, то есть до начала мая. Но пока ни одному из участников февральского заседания договор цессии от «Гермеса» не поступил.

— Уже пошли разговоры о трех месяцах, потом — и о четырех, — волнуются люди. — Но Олейник с Контуровым говорили в зале о двух месяцах.

В разговоре с «Реальным временем» Алексей Контуров ответил на вопрос о сроках выплаты уклончиво. По его словам, это зависит от возможностей «Гермеса», а сам он ничего не решает.

Почему «Гермес» взялся выплачивать долги, можно лишь догадываться. Связано ли такое решение с учредителями «Промтеха», который является стратегическим партнером КЗСК, доподлинно неясно. «Реальное время» направило запрос в «Промтех», но ответа пока не последовало.

Подмосковная компания выкупила права требования к КЗСК на 233,7 млн рублей у татарстанского «Акибанка». Фото: kazanfirst.ru

Кто такой «Гермес» и откуда он взялся

Подмосковное ООО «Гермес» уже «засветилось» в процессе банкротства КЗСК, став агентом по выкупу долгов казанского банкрота. Как уже рассказывало «Реальное время», подмосковная компания выкупила права требования к КЗСК на 233,7 млн рублей у татарстанского «Акибанка». Среди миноритарных кредиторов банк был наиболее крупным, ему принадлежало 4,4% голосов. Правда, формально сделка была заключена с дисконтом в 1 тыс. раз, то есть выкуплена за 250 тысяч рублей. С этой суммой «Гермес» вошел в реестр кредиторов КЗСК.

Как следует из материалов арбитража, смена кредиторов КЗСК произошла в результате заключения договора цессии между «Акибанком» и «Гермесом». Юридически замена была произведена на условиях правопреемства долговых обязательств перед татарстанским банком в пользу ООО «Гермес» в рамках ст. 48 АПК. Изменения вступили в силу 29 мая, после того как договор цессии между кредиторами был утвержден арбитражным судом РТ.

— Заменить кредитора АКИБ «Акибанк» на ООО «Гермес» (ИНН 5020082931) с требованием в размере 250 000 руб. долга в реестре требований кредиторов ОАО «Казанский завод синтетического каучука», — говорилось в резолютивном определении суда.

Если договоры цессии будут заключены с каждым работником КЗСК, то «Гермес» станет кредитором второй очереди на сумму в 41 млн рублей. По словам юристов, фактически это может означать обнуление очереди, так как, скорее всего, «Промтех» просто погашает долги через эту структуру. Но приведет ли этот путь к завершению конкурсного производства, к расчетам с остальными кредиторами? Самым крупным из них является ВЭБ.РФ с долгом в 3,6 млрд рублей.

Самым крупным кредитором является ВЭБ.РФ с долгом в 3,6 млрд рублей. Фото: вэб.рф

— Предложений по урегулированию задолженности КСЗК перед ВЭБ.РФ на данный момент не поступало, — сообщили нашему изданию в пресс-службе ВЭБ.РФ, уточнив, что госкорпорация «заинтересована в сохранении предприятия, его профиля и коллектива».

Параллельно с этим продолжается судебный процесс о привлечении «Промтеха» к субсидиарной ответственности по долгам казанского предприятия КЗСК на 5,5 млрд рублей. Иск подала волгоградская компания «Каустик». 9 марта арбитраж отложил запланированное заседание на 23 марта. К спору привлечен Минпромторг РТ в качестве третьего лица, так как при его поддержке были заключены договоры о взаимодействии и процессинга между АО «КЗСК» и ОАО «КЗСК», которые позволили возобновить производство продукции, необходимой для обеспечения государственного оборонного заказа. Истец не намерен отступать, о возможных выплатах со стороны «Гермеса» компании «Каустик» ничего неизвестно.