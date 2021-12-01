«Промтех» призвал татарстанский Минпромторг к спору по долгам КЗСК на 5,5 миллиарда

Госкорпорации прилетела субсидиарка, и она просит суд привлечь ведомство Альберта Каримова, «так как это напрямую затрагивает его интересы»

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск волгоградского химзавода «Каустик» о привлечении действующего завода АО «КЗСК» к субсидиарной ответственности по долгам обанкроченного ОАО «КЗСК» на 5,5 млрд рублей. Татарстанский Минпромторг привлечен к спору в качестве третьего лица. Как утверждали ответчики, министерство убеждало их заключить договор процессинга производственных мощностей у «старого» КЗСК и договор о взаимодействии. «Развели всю страну, у многих компаний-поставщиков «старого» КЗСК остались большие невозвратные долги», — прокомментировали «Реальному времени» действия управленцев завода представители компании «Каустик» (входит в ГК «НИКОХИМ»). Правда, они не видят перспективы перехода Минпромторга РТ в статус соответчика по миллиардным обязательствам детища Евгении Даутовой.

«Каустик» ищет связь между «старым» и «новым» КЗСК

Татарстанский арбитраж накануне рассмотрел иск о привлечении к субсидиарной ответственности действующего АО «КЗСК» Валерия Шадрина по долгам в 5,5 млрд рублей обанкроченного ОАО «КЗСК». На предварительное заседание прибыли представители всех трех заинтересованных сторон из разных регионов. Так, от истца — волгоградского химического завода АО «Каустик» приехал помощник руководителя юридического департамента компании. Ему противостояли сразу четыре юриста от ГК «Промтех» (является стратегическим партнером АО «КЗСК» — прим. ред.).

Двое представляли казанское предприятие–банкрот ОАО «КЗСК», и еще два выступали в интересах нового АО «КЗСК». Судебное заседание проводила судья Ляйсан Ахмедзянова, в чьем производстве с 2017 года находится дело о банкротстве ОАО «КЗСК».

Чтобы избежать путаницы, поясним: ОАО «КЗСК» — «старое» предприятие–банкрот, которое фактически прекратило свою деятельность. АО «КЗСК» — «новое» предприятие, которое арендует мощности у «старого» для выполнения гособоронзаказа по выпуску герметиков для всего ОПК. Правда, банкротство ОАО «КЗСК» пока не завершено, и требования кредиторов на 5,5 млрд рублей остаются непогашенными.

Новое предприятие АО «КЗСК» на 100% принадлежит ГК «Промтех» Валерия Шадрина. Фото: khabkrai.ru

Ожидается, что в начале нового года конкурсное производство ОАО «КЗСК» может быть завершено, но источники погашения требований кредиторов не определены. Тем временем, новое АО «КЗСК» заключило договор о взаимодействии с Минпромторгом РТ и договор процессинга с ОАО «КЗСК» на использование производственных мощностей для выполнения госзаказов.

Опасаясь невозврата долгов, волгоградская компания «Каустик» (входит в холдинг НИКОХИМ) в конце октября подала иск о привлечении к субсидиарной ответственности нового предприятия АО «КЗСК», которое на 100% принадлежит ГК «Промтех». Заявитель считает, его контролирующим лицом по отношению к неплатежеспособному банкроту ОАО «КЗСК». В исковом заявлении волгоградский «Каустик» указал, что «должник и ответчик являются аффилированными лицами посредством вхождения в одну группу», а также «связаны между собой общей структурой управления и производственной деятельностью». Кроме того, имеют «общие наименования, адреса, коды, ОКВЭД, одинаковую клиентскую базу».

Волгоградская компания «Каустик» входит в холдинг НИКОХИМ. Фото: rsppvo.ru

Дайте финансовые документы для доказательств

На предварительном судебном заседании представитель «Каустика» поддержал исковые требования. Он обратился к суду с ходатайством об истребовании документов о ведении финансово-хозяйственный деятельности двух предприятий АО «КЗСК» и ОАО «КЗСК». В частности, попросил суд запросить штатное расписание работников, сведения о застрахованных лицах, о взаимных хозяйственных обязательствах, в том числе о банковских операциях, данные об имуществе и поставщиках. То есть документы, которые, по мнению истца, могли бы стать доказательством тесной связи между этими предприятиями.

— Насчет истребования документов считаем преждевременным, — возразили представители ОАО «КЗСК». — Мы только сейчас услышали объем информации, которую заявитель хочет получить. На слух это избыточный объем. Мы предлагаем отложить рассмотрение ходатайства по существу.

По их словам, «нужно время на ознакомление, и по результатам выразить свою позицию о возможности или невозможности удовлетворения». Следом их поддержали представители АО «КЗСК». «Не подлежит удовлетворению, потому что документы, которые запрашивает заявитель, не относятся к рассмотрению данного дела», — заявили они.

На предварительном судебном заседании представитель «Каустика» обратился к суду с ходатайством об истребовании документов о ведении финансово-хозяйственный деятельности двух предприятий АО «КЗСК» и ОАО «КЗСК». Фото: realnoevremya.ru

Новый КЗСК призвал на помощь Минпромторг РТ

Впрочем, главной интригой встречи стала подача ходатайства о привлечении к спору в качестве третьего лица Минпромторга РТ. С ним выступила представитель нового АО «КЗСК». Она объяснила это тем, что министерство, по сути, инициировало приход госкорпорации на завод для возобновления производства на КЗСК. Юрист пояснила, что АО «КЗСК» ( в прошлом ОАО «Синтез») ведет производственную деятельность на основании договора о взаимодействии с Минпромторгом РТ и договора процессинга с ОАО «КЗСК» на использование производственных мощностей для выполнения ГОЗ.

— Курирование этих договоров осуществляет именно Минпромторг РТ. Основанием для заключения договора с должником стала потребность возобновления производства эксклюзивной продукции должника, который является стратегическим предприятием. До этого были заключены договоры о взаимодействии и договоры процессинга, — доложила она суду и добавила, что министерство осуществляет контроль за ходом исполнения ГОЗ.

«Мы считаем, что привлечение к спору Минпромторга необходимо, так как это напрямую затрагивает его интересы», — закончила представитель АО «КЗСК».

Остальные участники процесса поддержали ее без возражений. Судья удовлетворила ходатайство немедленно.

Юрист пояснила, что АО «КЗСК» ведет производственную деятельность на основании договора о взаимодействии с Минпромторгом РТ и договора процессинга с ОАО «КЗСК» на использование производственных мощностей для выполнения ГОЗ. Фото: realnoevremya.ru

КЗСК хочет засекретить процесс

Другое ходатайство АО «КЗСК» касалось проведения дальнейшего процесса в закрытом режиме: «К отзыву на иск АО «Каустик» были приобщены два договора между АО «КЗСК» и ОАО «КЗСК». Они по упорядочиванию производственно-хозяйственной деятельности компаний. Информация об исполнении этих договоров является коммерческой тайной АО «КЗСК» и не может подлежать разглашению среди неопределенного круга лиц. Считаем, что гласное обсуждение сведений об исполнении данных договоров может негативно отразиться на осуществлении экономической деятельности АО «КЗСК», особенно в части выполнения ГОЗ».

Ее поддержали коллеги из ОАО «КЗСК». «На старый КЗСК возложен ряд обязанностей по исполнению ГОЗ, и мобилизационного задания, — пояснил его представитель. — Содействие в его выполнении нам оказывает АО «КЗСК». Согласно ст.5 закона о гостайне, сведения, которые касаются объемов и взаимодействия по ГОЗ, относятся к охраняемой законом гостайне. В ходе рассмотрения спора такие сведения могут быть разглашены. Чтобы не допустить утечку, просим провести заседания в закрытом режиме». Судья приняла решение вернуться к этому вопросу 2 декабря.

По окончании судебного заседания в руководстве правового департамента «Каустика» сообщили, что довольны итогом первого слушания.

— Минпромторг РТ рассылал по всей стране письма поставщикам с предложением возобновить работу с ОАО «Синтез» (ныне АО «КЗСК»). Впереди будет много заседаний, где мы хотим спросить, почему именно с ним?, — рассказали в компании, — Не сомневаемся, что они создали новое предприятие, перевели мощности на новую площадку, но юридически доказать (аффилированность) сложно, так как реорганизации формально не проводилось. Де–юре АО «КЗСК» не является правопреемником ОАО «КЗСК», поэтому мы привлекаем их к субсидиарной ответственности. Развели всю страну, у многих предприятий большие долги после этого остались. Кто-то должен возвращать 5,5 млрд рублей!

На старый КЗСК возложен ряд обязанностей по исполнению ГОЗ, и мобилизационного задания. Фото: realnoevremya.ru

Впрочем, истец не видит Минпромторг в качестве соответчика по долгам ОАО «КЗСК». В Министерстве промышленности и торговли Татарстана «Реальному времени» сообщили, что ожидают выхода резолютивной части судебного определения.