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Промышленность

Признанный банкротом КЗСК выплатил часть долгов по зарплате

08:59, 19.10.2019 1
Признанный банкротом КЗСК выплатил часть долгов по зарплате
Фото: kzn.ru

Казанский завод синтетического каучука (КЗСК), признанный банкротом в июле этого года, частично выплатил своим работникам задолженность по зарплате.

По сообщению пресс-службы Минтруда Татарстана, предприятие выплатило 3,31 млн рублей долга 570 работникам. В сообщении не говорится об общей сумме задолженности на предприятии.

Напомним, что КЗСК в условиях конкурсного производства намерено возобновить деятельность. Уже известен инвестор, который вложится в развитие завода. Необходимый объем инвестиций оценивается экспертами в 4—6 млрд рублей.

Промышленность Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 окт
    Задолженность за много месяцев,а выплатили за неделю? Кошкины слезы, 5814 руб!!!!


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