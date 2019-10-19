Признанный банкротом КЗСК выплатил часть долгов по зарплате

Казанский завод синтетического каучука (КЗСК), признанный банкротом в июле этого года, частично выплатил своим работникам задолженность по зарплате.

По сообщению пресс-службы Минтруда Татарстана, предприятие выплатило 3,31 млн рублей долга 570 работникам. В сообщении не говорится об общей сумме задолженности на предприятии.

Напомним, что КЗСК в условиях конкурсного производства намерено возобновить деятельность. Уже известен инвестор, который вложится в развитие завода. Необходимый объем инвестиций оценивается экспертами в 4—6 млрд рублей.

