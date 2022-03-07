Вооруженные силы России в 10.00 объявят режим тишины и откроют гумкоридоры из ряда украинских городов

Фото: Максим Платонов

Вооруженные силы России с 10.00 объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры для эвакуации жителей из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Мера предпринята после просьбы президента Франции Эммануэля Макрона к главе РФ Владимиру Путину.

Как сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, попытки Киева обвинить Россию в срыве гуманитарной операции бессмысленны. Контроль будет организован с применением беспилотников, передает «РИА Новости».

Накануне власти Мариуполя объявили эвакуацию местных жителей по гуманитарному коридору спустя сутки после срока, обговоренного с российской стороной. Покинуть населенный пункт можно было на автобусах и личном транспорте.

В субботу Минобороны РФ констатировало, что идея с гуманитарными коридорами провалилась. Из заявленных 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к ним никто не прибыл. Граждан удерживали националисты.

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Диана Жиленкова