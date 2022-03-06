Цитаты недели: Путин — о родстве с украинцами, Минниханов — о простых людях, Рогозин — о метлах США
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Самой обсуждаемой темой с конца февраля по-прежнему остается военная спецоперация России на Украине. Реакция мирового сообщества на нее затрагивает почти все сферы жизни — от политики, экономики, промышленности до спорта и культуры. «Реальное время» предлагает ознакомиться с самыми яркими цитатами о событиях последних дней.
О гордости быть частью многонационального народа России
Президент России Владимир Путин, комментируя героизм российских военнослужащих подчеркнул единство народов страны и заявил, что гордится быть частью этого многонационального сообщества. Также он напомнил о братстве и родстве украинского народа с русским. Этому факту, по словам главы государства, не мешает даже то, что «часть жителей Украины запугали», а «многие оболванены нацистской, националистической пропагандой, а кто-то сознательно, конечно, пошел по пути бандеровцев».
О несправедливости санкций Запада
Президент Татарстана Рустам Минниханов недоумевает, как Запад, вводя санкции против России, может не думать о простых людях, по которым они так или иначе тоже наносят удар. По его мнению, обычных граждан ограничения касаться не должны. Справедливым он считает всю ношу антироссийских санкций нести чиновникам, которые стоят у власти. В частности, Минниханов и сам готов встать под их удар.
Об отправке ядерного оружия США домой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже неоднократно говорил о том, что если случится третья мировая война, она непременно будет ядерной. Он обращал внимание на сосредоточение соответствующей инфраструктуры НАТО у российских границ. По его мнению, все ядерное оружие США должны вернуть домой, то есть в свою страну, а вместе с этим подчистить все его следы в европейских государствах.
Об эволюции экономических войн в настоящие
Заместителю председателя Совета безопасности России, экс-президенту страны Дмитрию Медведеву не понравилось высказывание министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, который объявил о намерении стран Евросоюза развязать «тотальную экономическую войну» против России. Чиновнику он порекомендовал обдумывать свои слова и вспомнить уроки истории. По словам Медведева, подобная экономическая политика может быть чревата реальным вооруженным конфликтом.
Об отстранении паралимпийцев России
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 2 марта возмутилась жестокостью некоторых стран, которые просили не допустить российских спортсменов до участия в Паралимпийских играх в Пекине, а уже на следующий день их и представителей Белоруссии отстранили от соревнований. Международный паралимпийский комитет объяснил это тем, что сборные многих государств угрожали сняться с участия, если такое решение не будет принято. Паралимпийский комитет России считает решение МПК необоснованным, так как оно «...очевидно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи — аполитичности спорта инвалидов».
О страхе планетарного конфликта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и опасается, что конфликт может разрастись до невиданных масштабов. При этом он считает, что все началось далеко не восемь лет назад, а еще раньше. Российско-украинские переговоры по урегулированию ситуации проходят в Белоруссии. Сам Лукашенко вел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и уговаривал его на встречу с представителями Москвы.
О полетах американцев на метлах
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в ответ на недружественные шаги в отношении нашей страны заявил об остановке поставок в США российских ракетных двигателей. По его мнению, без них американцам придется туго, но его это не беспокоит, даже если им придется летать на метлах.
О гиперэмоциональности российских потребителей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что россияне слишком эмоционально отреагировали на западные санкции, ринувшись скупать технику и электронику из-за ее подорожания. Но при этом он уверен, что в течение короткого времени холодный ум возобладает, очереди в магазинах станут короче, а ажиотаж утихнет. Российские власти уже начали принимать меры, чтобы сохранить финансовую стабильность в стране на фоне множества санкций.
О разрушительных деяниях НАТО
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что после холодной войны Запад возомнил себя победителем и решил, что может сам устанавливать миропорядок. По его мнению, деятельность НАТО носит разрушительный характер, и это может затронуть Россию — дипломат не исключил угрозы прямого столкновения Москвы и альянса. Он предупредил, что Москва продолжит настаивать на гарантиях нерасширения НАТО на Восток.
О КуZбассе
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев решил поддержать боевой дух российских военнослужащих, «братский шахтерский Донбасс», и моральный настрой мирных жителей. Он постановил называть свой регион в информационных материалах правительства как «КуZбасс». В букву Z в Минобороны России заложили фразу «За победу». Она изображена на военной технике, которая привлечена к выполнению спецоперации на Украине.
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