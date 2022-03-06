Цитаты недели: Путин — о родстве с украинцами, Минниханов — о простых людях, Рогозин — о метлах США

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Самой обсуждаемой темой с конца февраля по-прежнему остается военная спецоперация России на Украине. Реакция мирового сообщества на нее затрагивает почти все сферы жизни — от политики, экономики, промышленности до спорта и культуры. «Реальное время» предлагает ознакомиться с самыми яркими цитатами о событиях последних дней.

О гордости быть частью многонационального народа России

Я — русский человек и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи, но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня — Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я — лакец, я — дагестанец, я — чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Всех из более чем 300 национальных и этнических групп России просто невозможно перечислить. Думаю, вы меня понимаете. Но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного и многонационального народа России. Вместе с тем никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы — это один народ.

Президент России Владимир Путин, комментируя героизм российских военнослужащих подчеркнул единство народов страны и заявил, что гордится быть частью этого многонационального сообщества. Также он напомнил о братстве и родстве украинского народа с русским. Этому факту, по словам главы государства, не мешает даже то, что «часть жителей Украины запугали», а «многие оболванены нацистской, националистической пропагандой, а кто-то сознательно, конечно, пошел по пути бандеровцев».



О несправедливости санкций Запада

Ну как можно отключать от системы банковских карт простых людей? Ну отключите вот меня, отключите там федеральное правительство. При чем здесь простые люди? Или закрыть небо. Закройте небо для тех, кто нежелателен. Все к этому шло. И конечно, все, что произошло, это несправедливо.

Президент Татарстана Рустам Минниханов недоумевает, как Запад, вводя санкции против России, может не думать о простых людях, по которым они так или иначе тоже наносят удар. По его мнению, обычных граждан ограничения касаться не должны. Справедливым он считает всю ношу антироссийских санкций нести чиновникам, которые стоят у власти. В частности, Минниханов и сам готов встать под их удар.

Об отправке ядерного оружия США домой



Для нас неприемлемо, что вразрез с основополагающими положениями договора о нераспространении ядерного оружия на территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие Соединенных Штатов. Сохраняется порочная практика совместных ядерных миссий с участием неядерных стран НАТО. В рамках таких миссий отрабатывается применение ядерного оружия по России. Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе — полностью ликвидировать. Мы исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже неоднократно говорил о том, что если случится третья мировая война, она непременно будет ядерной. Он обращал внимание на сосредоточение соответствующей инфраструктуры НАТО у российских границ. По его мнению, все ядерное оружие США должны вернуть домой, то есть в свою страну, а вместе с этим подчистить все его следы в европейских государствах.

Об эволюции экономических войн в настоящие

Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие.

Заместителю председателя Совета безопасности России, экс-президенту страны Дмитрию Медведеву не понравилось высказывание министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, который объявил о намерении стран Евросоюза развязать «тотальную экономическую войну» против России. Чиновнику он порекомендовал обдумывать свои слова и вспомнить уроки истории. По словам Медведева, подобная экономическая политика может быть чревата реальным вооруженным конфликтом.

Об отстранении паралимпийцев России

Паралимпийцы — люди особого склада и особой судьбы. Даже сложно себе представить, что им пришлось преодолеть, что испытать… Не один год они готовились к этому важнейшему в их жизни событию. Ими можно только восхищаться, преклоняться перед ними. Требование не допустить нашу команду до участия в играх аморально и бесчеловечно. Это симптом, не побоюсь этого слова, не только моральной, но и интеллектуальной деградации, дикости, звериной жестокости.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 2 марта возмутилась жестокостью некоторых стран, которые просили не допустить российских спортсменов до участия в Паралимпийских играх в Пекине, а уже на следующий день их и представителей Белоруссии отстранили от соревнований. Международный паралимпийский комитет объяснил это тем, что сборные многих государств угрожали сняться с участия, если такое решение не будет принято. Паралимпийский комитет России считает решение МПК необоснованным, так как оно «...очевидно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи — аполитичности спорта инвалидов».



О страхе планетарного конфликта

Дай бог, чтобы не перерос в планетарный. Он начался даже не в 2014 году. Тогда он впервые вошел в острую вооруженную фазу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и опасается, что конфликт может разрастись до невиданных масштабов. При этом он считает, что все началось далеко не восемь лет назад, а еще раньше. Российско-украинские переговоры по урегулированию ситуации проходят в Белоруссии. Сам Лукашенко вел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и уговаривал его на встречу с представителями Москвы.

О полетах американцев на метлах



Планировали с 2022—2024 года дополнительно поставить 12 двигателей РД-181 и РДС-181М с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Но мы считаем, что в этой ситуации дальше не можем снабжать США нашими лучшим в мире ракетными двигателями, пусть они летают на чем-то еще — на своих метлах, но мы эти поставки замораживаем.

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в ответ на недружественные шаги в отношении нашей страны заявил об остановке поставок в США российских ракетных двигателей. По его мнению, без них американцам придется туго, но его это не беспокоит, даже если им придется летать на метлах.

О гиперэмоциональности российских потребителей

Что касается такой гиперэмоциональной реакции потребителей, к сожалению, это эмоциональная первая реакция. Хочется просто всем пожелать спокойствия и выразить уверенность, что на самом деле через какое-то количество дней эти эмоции поутихнут и настанет очередь обычной, спокойной, трезвой оценки происходящего с учетом принимаемых мер по минимизации ущерба и хеджированию рисков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что россияне слишком эмоционально отреагировали на западные санкции, ринувшись скупать технику и электронику из-за ее подорожания. Но при этом он уверен, что в течение короткого времени холодный ум возобладает, очереди в магазинах станут короче, а ажиотаж утихнет. Российские власти уже начали принимать меры, чтобы сохранить финансовую стабильность в стране на фоне множества санкций.

О разрушительных деяниях НАТО

Что касается деяний НАТО, то они хорошо известны. Все, чем НАТО ни занималась, заканчивается катастрофами, я опускаю сейчас период холодной войны, где более или менее понятно, для чего существовал альянс и какие функции он выполнял, но после холодной войны история альянса — это история войн, агрессий, интервенций.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что после холодной войны Запад возомнил себя победителем и решил, что может сам устанавливать миропорядок. По его мнению, деятельность НАТО носит разрушительный характер, и это может затронуть Россию — дипломат не исключил угрозы прямого столкновения Москвы и альянса. Он предупредил, что Москва продолжит настаивать на гарантиях нерасширения НАТО на Восток.

О КуZбассе

В то время как наши парни выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины, жители России и, в частности, КуZбасса столкнулись с беспрецедентным экономическим и моральным давлением из других стран, с волной дезинформации о ходе спецоперации и резко негативным отношением. Z — в первую очередь знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев решил поддержать боевой дух российских военнослужащих, «братский шахтерский Донбасс», и моральный настрой мирных жителей. Он постановил называть свой регион в информационных материалах правительства как «КуZбасс». В букву Z в Минобороны России заложили фразу «За победу». Она изображена на военной технике, которая привлечена к выполнению спецоперации на Украине.