Лукашенко надеется, что конфликт на Украине не превратится в мировой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что конфликт на Украине не перерос в мировой. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Дай бог, чтобы он не перерос в планетарный, — приводят его слова СМИ.

Также, по мнению президента, полное игнорирование Западом системы безопасности привело к эскалации напряженности в регионе. Об этом он заявил сегодня на заседании Совета безопасности страны.

Вчера в Гомельской области Белоруссии около пяти часов шли переговоры российской и украинской делегаций. После этого обе стороны сообщили о том, что уезжают в свои столицы для консультации. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с Россией пока нет результата, который бы хотели получить власти Киева.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова