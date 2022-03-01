Лукашенко надеется, что конфликт на Украине не превратится в мировой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что конфликт на Украине не перерос в мировой. Об этом сообщает «РИА Новости».
— Дай бог, чтобы он не перерос в планетарный, — приводят его слова СМИ.
Также, по мнению президента, полное игнорирование Западом системы безопасности привело к эскалации напряженности в регионе. Об этом он заявил сегодня на заседании Совета безопасности страны.
Вчера в Гомельской области Белоруссии около пяти часов шли переговоры российской и украинской делегаций. После этого обе стороны сообщили о том, что уезжают в свои столицы для консультации. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с Россией пока нет результата, который бы хотели получить власти Киева.
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