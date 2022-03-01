Медведев: экономические войны часто перерастали в настоящие

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал слова министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, сказанные ранее сегодня. Тот в эфире французской радиостанции заявил, что страны Евросоюза объявили против России тотальную экономическую войну.

Также Медведев призвал иностранных коллег следить за своей речью.

Западные страны выразили свое неодобрение начатой Россией 24 февраля спецоперацией в Донбассе введением санкций в отношении РФ, ее компаний, граждан, в том числе высокопоставленных чиновников, включая президента страны Владимира Путина. Их уже ввели США, Великобритания, Канада и ряд других государств.



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Дарья Акимова