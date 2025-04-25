Ак Барс Банк получил награду CX WORLD AWARDS сезона 2024/2025

Ак Барс Банк стал лауреатом одной из крупнейших премий в индустрии клиентского опыта CX WORLD AWARDS 2024/2025 и получил награду за высокие достижения в управлении клиентским опытом в номинации «Лучшие инновации в клиентском опыте».

Жюри высоко оценило сервис «Забота», в развитии которого приняла участие исследовательская команда CX Lab Ак Барс Банка. В приложении сервиса была улучшена навигация и упрощены описания услуг, что получило положительные отзывы среди пользователей.

Сервис «Забота» совмещает в себе функционал для удобного получения мер социальной поддержки и портал, предоставляющий жителям Республики Татарстан возможность творчески развиваться, поддерживать физическую форму и улучшать качество жизни.

CX WORLD AWARDS — профессиональная премия, которая присуждается лучшим в индустрии Сustomer еХperience с 2015 года. Ежегодно в ней принимают участие более 350 номинантов. Члены жюри выявляют и награждают самые интересные и успешные проекты, инициативы и стратегии в области клиентского опыта.

ПАО «АК БАРС» БАНК