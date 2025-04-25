Минфин России может списать 44,5 млрд рублей госдолга Татарстана

Госдолг Татарстана может сократиться почти наполовину

Минфин России может списать в этом году 44,5 млрд рублей госдолга Татарстана, сообщил глава республики Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов РТ, посвященного итогам первого квартала.

— В текущем году реализуется задача, поставленная президентом России о списании 2/3 задолженности субъектов России по федеральным бюджетным кредитам. Условием списания является направление высвобождаемых средств субъекта на установленные мероприятия, — рассказал он.

По его словам, речь идет о сумме списания в 44,5 млрд рублей, а высвободившиеся ресурсы предполагается направить на развитие инфраструктуры. «В соответствии с правилами Республика Татарстан обратилась в федеральные органы с заявлением о намерениях участвовать в новом механизме списания, — уточнил министр финансов РТ Марат Файзрахманов. — Он содержит перечень и объемы мероприятий на сумму 44,5 млрд рублей, предлагаемых к финансированию и списанию».

— На сегодняшний день наши предложения одобрены отраслевыми федеральными министерствами и в дальнейшем будут внесены на рассмотрение президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в России, — рассказал он.

В июле 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о списании 1 трлн рублей долгов российским регионам. Этот шаг направлен на поддержку экономического развития субъектов РФ и реализацию важных инфраструктурных проектов

Госдолг Татарстана на 1 апреля этого года составил около 99 млрд рублей. В случае списания 44,5 млрд рублей его величина снизится почти наполовину.

Луиза Игнатьева