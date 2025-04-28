Банк России опубликовал курс валют на вторник, 29 апреля
По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 29 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар опустился на 0,11 рубля, евро — на 1,18 рубля, юань — на 0,08 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 82,55 рубля;
- евро — 93,18 рубля;
- юань — 11,28 рубля.
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