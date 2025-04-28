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Банк России опубликовал курс валют на вторник, 29 апреля

19:51, 28.04.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Банк России опубликовал курс валют на вторник, 29 апреля
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 29 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар опустился на 0,11 рубля, евро — на 1,18 рубля, юань — на 0,08 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 82,55 рубля;
  • евро — 93,18 рубля;
  • юань — 11,28 рубля.

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